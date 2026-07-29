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unimedia.info logounimedia
29 Iulie 2026, 10:16
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MAE: La volanul autocisternei implicate în accidentul din România se afla un cetățean moldovean

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat detalii despre accidentul grav din România, în urma căruia o autocisternă cu benzină înregistrată în Moldova a ars complet după ce a intrat în coliziune cu un buldoexcavator.

MAE: La volanul autocisternei implicate în accidentul din România se afla un cetățean moldovean.
MAE: La volanul autocisternei implicate în accidentul din România se afla un cetățean moldovean.

Potrivit MAE, șoferul autocisternei este cetățean al Republicii Moldova. Acesta a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital, scrie unimedia.info

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, accidentul a avut loc după coliziunea dintre o autocisternă și un buldoexcavator. În urma impactului, cisterna a luat foc. 

Șoferul autocisternei a suferit răni ușoare și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța, unde primește asistența medicală necesară. Autoritățile au precizat că în urma accidentului nu au fost raportate alte victime. 

Reamintim că accidentul rutier a avut loc pe 28 iulie, pe traseul DN2A, la ieșirea din orașul Hârșova spre Constanța.

Sursă
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