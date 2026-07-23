MAE îndemnă cetățenii Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Rusia.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile în Rusia, cu excepția cazurilor de necesitate.

Ministerul avertizează asupra riscului unor verificări îndelungate, rețineri arbitrare și presiuni pentru semnarea contractelor cu armata rusă, transmite rupor.md.

La granița dintre Rusia și Belarus, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor verificări și interogatorii prelungite. Polițiștii de frontieră pot reține temporar documentele, examina telefoanele și alte dispozitive electronice, colecta date biometrice, precum și refuza intrarea fără explicații suficiente.

MAE avertizează, de asemenea, asupra riscului de reținere sau arestare pe baza unor acuzații pe care autoritățile ruse le pot interpreta extins. Accesul la asistență consulară în astfel de cazuri poate fi limitat sau oferit cu întârziere, iar posibilitățile autorităților moldovenești de a interveni rămân restrânse.

Separat, ministerul atrage atenția asupra cazurilor în care persoanele aflate sub arest administrativ sau în alte situații vulnerabile pot fi supuse presiunilor pentru a fi determinate să semneze contracte cu Forțele Armate ale Rusiei. Riscul este deosebit de ridicat pentru deținătorii cetățeniei ruse și pentru persoanele pe care autoritățile Federației Ruse le consideră cetățeni ai lor.

Celor care au nevoie să călătorească li se recomandă să evalueze cu atenție riscurile tranzitului prin Rusia și Belarus, să nu semneze documente cu conținut neclar și să se adreseze imediat ambasadei Republicii Moldova în caz de reținere.