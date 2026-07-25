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25 Iulie 2026, 09:00
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MAE, despre moldoveanul condamnat în Rusia pentru spionaj: Nu există informații oficiale

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a declarat că nu deține informații oficiale care să confirme condamnarea unui cetățean al Republicii Moldova în Rusia la 13 ani de închisoare pentru spionaj.

MAE, despre moldoveanul condamnat în Rusia pentru spionaj: Nu există informații oficiale.
MAE, despre moldoveanul condamnat în Rusia pentru spionaj: Nu există informații oficiale.

Ministerul a precizat, de asemenea, că acest cetățean până în prezent nu a solicitat asistență consulară la Ambasada Republicii Moldova din Moscova, transmite realitatea.md.

„În prezent, MAE nu deține informații oficiale care să confirme condamnarea acestei persoane. Până în prezent, cetățeanul menționat nu a solicitat asistență consulară la Ambasada Republicii Moldova din Moscova”, au comunicat reprezentanții ministerului.

Anterior, publicația rusă Mediazona a relatat că un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, fiind acuzat de spionaj. Potrivit publicației, decizia a fost menținută de Prima Curte de Apel din Moscova.

Conform sursei, este vorba despre tânărul Evgheni Cijen, în vârstă de 26 de ani. Potrivit informațiilor din presă, acesta a fost condamnat de Curtea Orașului Moscova în februarie și se află în detenție din 28 noiembrie 2024.

Detaliile acuzațiilor aduse nu sunt făcute publice de autoritățile ruse. Procesul judiciar s-a desfășurat în regim închis, iar după decizia instanței de apel nici Evgheni Cijen, nici avocații săi nu au făcut declarații, relatează presa rusă.

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