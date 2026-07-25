MAE, despre moldoveanul condamnat în Rusia pentru spionaj: Nu există informații oficiale.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a declarat că nu deține informații oficiale care să confirme condamnarea unui cetățean al Republicii Moldova în Rusia la 13 ani de închisoare pentru spionaj.

Ministerul a precizat, de asemenea, că acest cetățean până în prezent nu a solicitat asistență consulară la Ambasada Republicii Moldova din Moscova, transmite realitatea.md.

„În prezent, MAE nu deține informații oficiale care să confirme condamnarea acestei persoane. Până în prezent, cetățeanul menționat nu a solicitat asistență consulară la Ambasada Republicii Moldova din Moscova”, au comunicat reprezentanții ministerului.

Anterior, publicația rusă Mediazona a relatat că un cetățean al Republicii Moldova a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, fiind acuzat de spionaj. Potrivit publicației, decizia a fost menținută de Prima Curte de Apel din Moscova.

Conform sursei, este vorba despre tânărul Evgheni Cijen, în vârstă de 26 de ani. Potrivit informațiilor din presă, acesta a fost condamnat de Curtea Orașului Moscova în februarie și se află în detenție din 28 noiembrie 2024.

Detaliile acuzațiilor aduse nu sunt făcute publice de autoritățile ruse. Procesul judiciar s-a desfășurat în regim închis, iar după decizia instanței de apel nici Evgheni Cijen, nici avocații săi nu au făcut declarații, relatează presa rusă.