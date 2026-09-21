MAE a condamnat două încălcări ale spațiului aerian în nordul și sud-estul Moldovei

Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm două încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, neautorizate, înregistrate astăzi, 21 septembrie, pe fundalul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

MAE a condamnat două încălcări ale spațiului aerian în nordul și sud-estul Moldovei.