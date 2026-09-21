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21 Septembrie 2026, 21:55
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MAE a condamnat două încălcări ale spațiului aerian în nordul și sud-estul Moldovei

Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm două încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, neautorizate, înregistrate astăzi, 21 septembrie, pe fundalul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

MAE a condamnat două încălcări ale spațiului aerian în nordul și sud-estul Moldovei.
MAE a condamnat două încălcări ale spațiului aerian în nordul și sud-estul Moldovei.

Primul caz a fost înregistrat în nordul țării, inclusiv în raioanele Dondușeni și Briceni, al doilea — în sud-estul țării, în zona localității Palanca din raionul Ștefan Vodă.

„Aceste încălcări repetate ale spațiului aerian național sunt inacceptabile și constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova, creând riscuri directe pentru securitatea cetățenilor noștri.

Republica Moldova condamnă războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității și stabilității regionale", se menționează în comunicat.

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