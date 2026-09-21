MAE a condamnat două încălcări ale spațiului aerian în nordul și sud-estul Moldovei
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm două încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, neautorizate, înregistrate astăzi, 21 septembrie, pe fundalul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.
Primul caz a fost înregistrat în nordul țării, inclusiv în raioanele Dondușeni și Briceni, al doilea — în sud-estul țării, în zona localității Palanca din raionul Ștefan Vodă.
„Aceste încălcări repetate ale spațiului aerian național sunt inacceptabile și constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova, creând riscuri directe pentru securitatea cetățenilor noștri.
Republica Moldova condamnă războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității și stabilității regionale", se menționează în comunicat.