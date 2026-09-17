Lupta împotriva escrocilor telefonici: În Moldova vor fi modificate regulile de utilizare a cartelelor SIM.

Potrivit modificărilor adoptate, cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului pe baza unui act de identitate. Totodată, vor fi introduse măsuri suplimentare de verificare, marcare sau blocare a apelurilor provenite din străinătate și care afișează numere din Planul Național de Numerotare al Republicii Moldova. Cerințele respective vor fi aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, transmite rupor.md.

Operatorii de telefonie mobilă vor trebui să identifice utilizatorii cartelelor SIM preplătite. Cetățenii Republicii Moldova vor prezenta numele, prenumele și IDNP-ul, iar străinii vor prezenta un act de identitate emis de statul al cărui cetățean sunt. Operatorul va păstra o copie a documentului, cu respectarea cerințelor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Identificarea va putea fi efectuată în punctele de vânzare, online, cu utilizarea semnăturii mobile sau a altor mijloace digitale. Până la finalizarea procedurii, cartela SIM va fi disponibilă doar pentru serviciile de bază, inclusiv apelurile la serviciul 112 și accesul la portalul de identificare.

Datele colectate în procesul de identificare vor fi păstrate pe întreaga perioadă de utilizare a serviciului și încă 12 luni după încetarea acestuia.

Pentru activarea serviciilor preplătite fără identificarea utilizatorului sunt prevăzute amenzi de până la 3 000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și de până la 15 000 de lei pentru persoanele juridice.

Sunt prevăzute amenzi separate pentru operatorii care nu vor asigura măsuri tehnice de detectare și blocare a apelurilor din străinătate cu numere moldovenești substituite. Pentru persoanele juridice, amenda poate ajunge la 15 000 de lei, iar pentru persoanele cu funcții de răspundere — la 9 000 de lei.

Legea prevede, de asemenea, răspundere pentru utilizarea echipamentelor destinate substituirii neautorizate a identificatorului liniei apelante, inclusiv a cartelelor SIM, profilurilor eSIM, SIM box, GSM Gateway și a altor mijloace tehnice similare. Amenzile vor constitui până la 4 500 de lei pentru persoanele fizice, 9 000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și 15 000 de lei pentru persoanele juridice.

Noile prevederi vor intra în vigoare după publicarea în „Monitorul Oficial”. Identificarea obligatorie a utilizatorilor serviciilor mobile preplătite la activarea numerelor noi va începe să fie aplicată din 1 martie 2027.

Utilizatorii cartelelor SIM activate începând cu 1 septembrie 2026 trebuie să treacă procedura de identificare până la 1 iunie 2027. Pentru ceilalți utilizatori, termenul-limită este stabilit până la 31 august 2027.

Potrivit Parlamentului, în Republica Moldova sunt active circa 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, ceea ce constituie 42,7% din toate conexiunile mobile. Autoritățile asociază anonimatul acestor numere cu utilizarea lor în escrocherii, apeluri false și alte încălcări ale legii.

În ultimii cinci ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema „ruda a avut un accident”, au provocat prejudicii pe care autoritățile le estimează la până la 100 de milioane de lei. Cartelele SIM preplătite au fost utilizate și în activități de contrabandă, inclusiv pentru controlul de la distanță al dronelor prin intermediul rețelelor mobile. În ultimii cinci ani au fost documentate 129 de astfel de incidente.