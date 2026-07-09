Lucrările de pe drumurile naționale vor fi monitorizate mai riguros.

Administrația Națională a Drumurilor a desfășurat o ședință de lucru cu diriginții de șantier privind consolidarea mecanismelor de monitorizare și asigurare a calității lucrărilor executate pe drumurile publice naționale.

În cadrul întrunirii, a fost discutată necesitatea aplicării unui proces riguros de supraveghere a lucrărilor, bazat pe verificări permanente în teren, documentarea etapelor de execuție și respectarea normelor tehnice în vigoare, transmite noi.md.

Un alt subiect important al ședinței l-a constituit pregătirea și coordonarea măsurilor de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență, inclusiv fenomene meteorologice severe sau alte evenimente care pot afecta infrastructura rutieră.

În acest context, a fost evidențiată necesitatea mobilizării rapide a resurselor tehnice și umane, restabilirii condițiilor normale de circulație și reducerii riscurilor pentru participanții la trafic.

Diriginților de șantier li s-a atras atenția asupra prioritizării intervențiilor pe drumurile publice naționale, ținând cont de starea tehnică a sectoarelor de drum, nivelul traficului, siguranța participanților la circulație și necesitatea folosirii eficiente a resurselor disponibile.