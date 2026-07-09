Locuitorii zonelor de frontieră ale Moldovei, avertizați cu privire la posibile situații de risc.

Polițiștii de frontieră de la Gotești și Toceni, în comun cu angajații Secției Situații Excepționale Cantemir, au desfășurat activități de informare și prevenire destinate cetățenilor din zona de responsabilitate.

Scopul acesteia este prevenirea situațiilor de risc specifice sezonului estival.

În cadrul acțiunilor, locuitorii au fost informați despre riscurile incendierii vegetației uscate, măsurile de prevenire a incendiilor, precum și despre regulile de comportament în apropierea râului Prut și a acumulărilor de apă pentru a preveni cazurile de înec, transmite noi.md.

De asemenea, au fost distribuite materiale informative care îndeamnă la un comportament responsabil pentru protejarea vieții, mediului înconjurător și a proprietății.

Cetățenilor li s-au recomandat următoarele măsuri:

să nu incendieze vegetația uscată și resturile vegetale;

să utilizeze cu prudență sursele de foc;

să nu se scalde în râul Prut și în alte bazine neamenajate;

să nu intre în apă după consumul de alcool și să supravegheze permanent copiii aflați în apropierea apelor;

să respecte regimul și regulile de comportament în zona de frontieră;

în caz de incendiu, incident sau altă situație de urgență, să sune la Serviciul 112.

Poliția de Frontieră și Serviciul pentru Situații Excepționale din orașul Cantemir îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate.