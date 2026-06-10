Locuitorii satului Tocuz din Căușeni se plâng de calitatea apei de la robinet.

Administrația locală asigură că este o problemă temporară, legată de conectarea noii turnuri de apă. Lucrările se desfășoară conform unui proiect în valoare de aproape 5 milioane de lei, finanțat prin programul „Satul European”. Totodată, termenele de finalizare prevăzute în planul inițial au fost deja depășite, transmite moldova1.md.

Apa de la robinet este de mult timp nepotabilă pentru locuitorii satului. Pentru băut, aceștia cumpără apă îmbuteliată, iar apa de la rețea nici măcar nu este folosită pentru spălat.

„Acest robinet l-am schimbat deja a treia oară. Iar în bucătărie trebuie schimbat în fiecare an. Se înnegrește și se strică. Nu ne deranjează atât mirosul, cât culoarea apei. Ne-am obișnuit, dar dacă ar exista stații de tratare sau filtre, situația ar fi alta”, a spus locuitoarea satului Tocuz, Olesea Mandator.

„Aceasta este apă tehnică, nu potabilă. La fiecare puț artezian trebuie instalate filtre, pentru ca apa să ajungă la oameni deja curățată. Mai ales că plătim 25 de lei pentru un metru cub – este mai scump decât în satele vecine”, a remarcat locuitoarea satului, Ana Curoșu.

Administrația locală recunoaște că turnul de apă este foarte uzat și asigură că problema se va rezolva odată cu conectarea noului sistem de alimentare cu apă.

„În prezent implementăm un proiect de înlocuire a turnurilor de apă. Unul nou a fost deja instalat. Mai rămâne să așteptăm comisia pentru a-l pune oficial în funcțiune”, a declarat primarul satului Tocuz, Alexandru Țurcan.

Proiectul prevede reconstrucția puțului artezian și construirea a patru noi turnuri de apă. Lucrările se desfășoară în cadrul celei de-a doua etape a programului „Satul European”.