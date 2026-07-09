Locuitorii satului Budești cer închiderea gropii de gunoi de la marginea localității.

Groapa de gunoi administrată de satul Boșcana provoacă numeroase probleme locuitorilor din Budești, deoarece este amplasată chiar la marginea localității.

Oamenii se plâng de mirosul persistent, de deșeurile care ajung pe teritoriul satului și de alte efecte care le afectează viața de zi cu zi, în special pe cei care locuiesc sau dețin terenuri agricole în apropiere, transmite moldova1.md.

Autoritățile locale au solicitat sprijinul Ministerului Mediului pentru soluționarea situației, însă, deocamdată, spun că nu au primit încă un răspuns.

Groapa de gunoi se întinde de patru hectare de teren, iar digul este singura barieră care o separă de terenurile agricole din zonă. Proprietarii acestora se tem că structura ar putea ceda sub greutatea deșeurilor, iar acestea ar ajunge pe culturile lor.

Ana Calancea lucrează într-o livadă situată la aproximativ un kilometru de gunoiște. Femeia spune că praful provenit din zona depozitului de deșeuri afectează calitatea recoltei.

„Anul acesta chiar cel mai tare ne-a afectat. Ne-am întâlnit cu o problemă foarte mare când a venit cumpărătorul la cireșe și a avut pretenții. Din cauza asta suntem nevoiți să scădem și prețul pentru că e în glod. Și foarte urât miroase, mirosuri de toate felurile și ne afectează și pe noi, muncitorii”, a spus Ana Calancea, muncitoare la livadă.

Ion Cebanu gestionează 16 hectare de teren agricol, o parte dintre acestea fiind amplasate în apropierea gunoiștii. Fermierul spune că este afectat de fumul și mirosul neplăcut care provin din zona depozitului de deșeuri.

„Bate vântul din partea ceea, toate viile sunt pline cu sacoșe, cu pelicule, cu toată murdăria pe care o aduce vântul din colo încoace. Consider că gunoiștea din regiunea Budești nu-i la locul ei și trebuie numaidecât închisă”, a menționat agricultorul Ion Ciobanu.

Primara comunei Budești spune că depozitul de deșeuri nu ar fi dotat cu echipamentele necesare pentru o gestionare corespunzătoare. Nina Costiuc spune că în multe cazuri, gunoaiele nu sunt duse la depozitul amenajat, ci sunt abandonate pe câmpuri.

„Când nu este posibilitate să ajungă până la gunoiște, mașinile se descarcă cu gunoi pe partea dreaptă a drumului. Am depistat vreo zece gunoiști neautorizate, care tot costă bani”, a declarat primara.

Primăria Budești a cerut autorităților centrale să intervină și a instalat indicatoare rutiere care interzic accesul camioanelor pe drumul care duce spre groapa de gunoi.

„Răspunsul îl aștept numai pe acela care va interzice activitatea ilegală a folosirii acestei gunoiști. Am emis dispoziție de instalare a semnelor rutiere care interzic accesul spre gunoiștea care nu ne aparține. Au fost furate semnele acestea. Toate mașinile care obraznic treceau sub aceste semne li s-au făcut procese verbale și sigur că nu le-a plăcut”, a spus primara comunei Budești.

Primarul comunei Boșcana, instituție care administrează depozitul de deșeuri, respinge acuzațiile. Viorica Stavila precizează că poligonul va activa până va fi construit unul modern.

„Această gunoiște a fost deschisă temporar pentru a soluționa o problemă, în regiune nu mai sunt alte gunoiști. Dacă este un SRL, probleme nu sunt. Dacă o întreprindere municipală - cu atât de mult efort a gestionat o gunoiște, apare o problemă. Totul a început de la drumul de acces”, a subliniat Viorica Stavila, primara din Boșcana.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a declarat pentru Moldova 1 că Primăria Boșcana și-a asumat obligația de a administra gunoiștea în conformitate cu normele de exploatare. Potrivit ministrului, dacă autoritatea locală nu va respecta, într-un termen scurt, toate obligațiile asumate, gunoiștea riscă să fie închisă.

„Cel mai probabil, Primăria Budești sau altcineva va face o sesizare la Agenția de Mediu să verifice dacă ei își asumă și investesc în ceea ce și-au asumat, dacă nu va fi retras inclusiv și acordul. Gunoiștea de la Boșcana este una dintre cele mai vechi gunoiști, aceasta este inclusă în proiectul deșeurilor solide care va fi lichidată odată după ce o să începem acest proces pe regiune”, a declarat ministrul Hajder.

Primăria Boșcana administrează poligonul de deșeuri de la sfârșitul lunii mai. Înainte de asta, depozitul a fost gestionat de un agent economic.