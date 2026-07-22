theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldova1.md logomoldova1
22 Iulie 2026, 18:13
6 264
Copiază linkul
Link copiat

Locuitorii din Trușeni protestează față de construirea unei platforme pentru deșeuri lângă casele lor

În Trușeni, localnicii au protestat împotriva construirii unei platforme pentru colectarea deșeurilor voluminoase pe locul fostei gropi de gunoi ilegale. Oamenii susțin proiectul, dar cer mutarea acestuia în altă locație.

Locuitorii din Trușeni protestează împotriva construirii unei platforme de deșeuri lângă casele lor.
Locuitorii din Trușeni protestează împotriva construirii unei platforme de deșeuri lângă casele lor.

Autoritățile locale susțin, însă, că acesta este singurul teren public disponibil, iar lucrările începute în iunie nu mai pot fi oprite, scrie moldova1.md.

Viitoarea platformă este destinată colectării gratuite a deșeurilor voluminoase — de exemplu, aparate electrocasnice vechi sau anvelope uzate, care nu sunt ridicate în cadrul serviciului obișnuit de salubrizare. Autoritățile asigură că pe teren nu va avea loc reciclarea deșeurilor: acestea vor fi doar depozitate temporar până la evacuarea de către companii specializate. În ciuda acestui fapt, locuitorii caselor din apropiere sunt nemulțumiți că au fost anunțați abia după ce utilajele de construcție au apărut pe teren.

„Aflăm că anunțul a fost deja publicat și lucrările au început. Și doar după sesizarea noastră doamna primar împreună cu reprezentanți au venit să consulte. Dar iarăși nu corespunde procedurii, pentru că lucrările sunt deja în desfășurare.”

„Nu suntem împotrivă, dacă este necesar, dar există un teren mai departe — să facă acolo. Aici am avut până acum o groapă de gunoi. Am copii. Aici nu se poate.”

„Cine știe ce vor face aici. Spun un lucru, dar apoi pot face altceva”, se revoltă localnicii.

Pe de altă parte, unii săteni consideră că terenul ales este singura opțiune posibilă, deoarece administrațiile anterioare au transmis o mare parte din terenurile publice ale comunei în proprietate privată.

„De exemplu, mulți vecini care se revoltă cel mai mult păstrează în curți anvelope, televizoare și alte lucruri, pentru că nu au unde să le ducă. La porți stau mașini vechi de 3–4 ani. Nu știu de ce nu îi deranjează asta. Din câte știu, primăria a ales acest loc pentru că este singurul teren pe care îl deține.”

„Dacă ne uităm la exemple din Uniunea Europeană și România, astfel de platforme sunt amplasate practic în zone rezidențiale și nu creează mari neplăceri. Cred că este un mit pe care unii locuitori încă nu îl înțeleg.”

„Iată că aici au făcut canalizarea — asta le convine, dar să pună două-trei containere pentru depozitarea temporară a gunoiului — deja e o problemă. Dacă nu există alt loc”, consideră alți locuitori ai comunei.

Până de curând, pe acest teren se afla o groapă de gunoi neautorizată. Primăria a curățat și a reabilitat zona special pentru noul proiect, care a trecut prin consultări publice în februarie 2026 și a fost aprobat în unanimitate de consiliul local.

„Aici nu va fi reciclare sau sortare. Doar locuitorii din Trușeni, care au în case lucruri vechi ce nu mai pot fi folosite, vor putea să le aducă aici — într-un centru organizat cu administrator, conectare la apă, canalizare, iluminat și tot ce este necesar. Am încercat să găsim alte terenuri, dar, din păcate, primăria nu are nici măcar terenuri libere pentru locuri de joacă în fiecare sector”, a declarat primarul comunei Trușeni, Viorel Beregoi.

Proiectul este planificat să fie realizat până la sfârșitul anului 2026. Costul său este de aproximativ 14 milioane de lei. Finanțarea va fi asigurată de Ministerul Mediului și primăria comunei Trușeni.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici