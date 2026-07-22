Locuitorii din Trușeni protestează față de construirea unei platforme pentru deșeuri lângă casele lor

În Trușeni, localnicii au protestat împotriva construirii unei platforme pentru colectarea deșeurilor voluminoase pe locul fostei gropi de gunoi ilegale. Oamenii susțin proiectul, dar cer mutarea acestuia în altă locație.

Autoritățile locale susțin, însă, că acesta este singurul teren public disponibil, iar lucrările începute în iunie nu mai pot fi oprite, scrie moldova1.md.

Viitoarea platformă este destinată colectării gratuite a deșeurilor voluminoase — de exemplu, aparate electrocasnice vechi sau anvelope uzate, care nu sunt ridicate în cadrul serviciului obișnuit de salubrizare. Autoritățile asigură că pe teren nu va avea loc reciclarea deșeurilor: acestea vor fi doar depozitate temporar până la evacuarea de către companii specializate. În ciuda acestui fapt, locuitorii caselor din apropiere sunt nemulțumiți că au fost anunțați abia după ce utilajele de construcție au apărut pe teren.

„Aflăm că anunțul a fost deja publicat și lucrările au început. Și doar după sesizarea noastră doamna primar împreună cu reprezentanți au venit să consulte. Dar iarăși nu corespunde procedurii, pentru că lucrările sunt deja în desfășurare.”

„Nu suntem împotrivă, dacă este necesar, dar există un teren mai departe — să facă acolo. Aici am avut până acum o groapă de gunoi. Am copii. Aici nu se poate.”

„Cine știe ce vor face aici. Spun un lucru, dar apoi pot face altceva”, se revoltă localnicii.

Pe de altă parte, unii săteni consideră că terenul ales este singura opțiune posibilă, deoarece administrațiile anterioare au transmis o mare parte din terenurile publice ale comunei în proprietate privată.

„De exemplu, mulți vecini care se revoltă cel mai mult păstrează în curți anvelope, televizoare și alte lucruri, pentru că nu au unde să le ducă. La porți stau mașini vechi de 3–4 ani. Nu știu de ce nu îi deranjează asta. Din câte știu, primăria a ales acest loc pentru că este singurul teren pe care îl deține.”

„Dacă ne uităm la exemple din Uniunea Europeană și România, astfel de platforme sunt amplasate practic în zone rezidențiale și nu creează mari neplăceri. Cred că este un mit pe care unii locuitori încă nu îl înțeleg.”

„Iată că aici au făcut canalizarea — asta le convine, dar să pună două-trei containere pentru depozitarea temporară a gunoiului — deja e o problemă. Dacă nu există alt loc”, consideră alți locuitori ai comunei.

Până de curând, pe acest teren se afla o groapă de gunoi neautorizată. Primăria a curățat și a reabilitat zona special pentru noul proiect, care a trecut prin consultări publice în februarie 2026 și a fost aprobat în unanimitate de consiliul local.

„Aici nu va fi reciclare sau sortare. Doar locuitorii din Trușeni, care au în case lucruri vechi ce nu mai pot fi folosite, vor putea să le aducă aici — într-un centru organizat cu administrator, conectare la apă, canalizare, iluminat și tot ce este necesar. Am încercat să găsim alte terenuri, dar, din păcate, primăria nu are nici măcar terenuri libere pentru locuri de joacă în fiecare sector”, a declarat primarul comunei Trușeni, Viorel Beregoi.

Proiectul este planificat să fie realizat până la sfârșitul anului 2026. Costul său este de aproximativ 14 milioane de lei. Finanțarea va fi asigurată de Ministerul Mediului și primăria comunei Trușeni.