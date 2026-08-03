Locuitorii din trei sectoare ale Chișinăului vor rămâne fără apă caldă până pe 19 august.

În perioada 5-19 august, o parte dintre locuitorii Chișinăului va rămâne temporar fără apă caldă menajeră.

Despre aceasta a anunțat compania Termoelectrica, precizând că întreruperile au loc din cauza lucrărilor de reparații la rețelele termice și a testelor hidraulice, transmite realitatea.md.

Restricțiile vor afecta locuințele din sectoarele Buiucani, Botanica și Centru. Potrivit informațiilor oferite de întreprindere, lucrările fac parte din pregătirea sistemului centralizat de alimentare cu căldură pentru sezonul de încălzire 2026–2027.

Sector Buiucani

În perioada 6–10 august nu va fi apă caldă la următoarele adrese:

str. Ion Creangă, 11, 13, 15, 17, 17/1, 20, 28, 30, 30/2;

str. Alba-Iulia, 10, 14, 122; str. Vîșinilor, 20A; str. Sălcuța, 14;

str. Suceava, 110; str. Ion Creangă, 82/1, 82/4;

str. Alexandru Mărinescu, 11/1, 11/2, 13, 15, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2;

str. Paris, 32/2, 34, 47, 49, 51, 51/2, 53/1, 53/2, 53/3;

str. Ion și Doina Aldea-Teodorovici, 17;

str. Gheorghe Tofan, 2.

În perioada 7–11 august, întreruperile vor afecta:

str. Mesager, 5, 5/3, 5/4, 7;

str. Eugeniu Coca, 29, 33, 35/1;

str. Ștefan Neaga, 51 (sectoarele 1, 2 și 3).

Sector Botanica

În perioada 6–8 august, apa caldă va fi oprită la următoarele adrese:

str. Praga, 82;

bd. Cuza Vodă, 10, 12.

Sector Centru

În legătură cu conectarea unui nou consumator la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, în perioada 5–19 august fără apă caldă vor rămâne locuințele de la următoarele adrese:

str. Gheorghe Cașu, 2/8, 12;

str. Nicolae Testemițanu, 6.

În plus, în perioada 3–7 august, în sectorul Râșcani, specialiștii montează vane de închidere cu diametrul de 800 mm. Din acest motiv, apa din rețeaua termică este evacuată temporar în râul Bâc.

Compania subliniază că apa conține fluoresceină — un colorant tehnic special, utilizat pentru diagnosticarea rețelelor inginerești. Acesta nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Locuitorii care vor observa apă de culoare verde în zona lucrărilor sunt rugați să nu se îngrijoreze.