Locuitorii din Sofia au cerut Parlamentului să revizuiască decizia privind amalgamarea satului.

Grupul de inițiativă al locuitorilor satului Sofia, raionul Hâncești, a venit la clădirea Parlamentului și a cerut anularea deciziei consiliului local privind comasarea satului cu comuna Cărpineni și satul Negrea.

Aceștia insistă ca Sofia să adere la clusterul Lăpușna împreună cu Bălceana, Pervomaisc, Boghiceni, Pașcani și Secăreni, scrie rupor.md.

La o conferință de presă, reprezentanta grupului a relatat că invitația de a adera la clusterul Lăpușna a parvenit la Primăria Sofia încă pe 28 aprilie, însă consiliul local nu a examinat-o. În schimb, primarul Ion Mîrza a propus unirea cu Cărpineni și Negrea.

„Nu ni s-a explicat nici până acum de ce se insistă pe Cărpineni și nu pe Lăpușna. Nu am primit nicio justificare”, a declarat vorbitoarea.

Potrivit acesteia, la adunarea generală din 20 iunie au participat peste 115 locuitori, dintre care 103 au susținut unirea cu Lăpușna. Ulterior, grupul de inițiativă a obținut înregistrarea la Comisia Electorală Centrală.

CEC a verificat semnăturile colectate și a declarat valabile 145 din 148. Acest lucru reprezintă 13,36% dintre alegătorii din Sofia, în condițiile în care pragul minim necesar este de 10%. Decizia a fost transmisă consiliului local, care urma să asigure participarea locuitorilor în procesul de amalgamare.

Potrivit grupului de inițiativă, la 25 august, Consiliul Sofia a desfășurat o ședință extraordinară și a susținut în unanimitate unirea cu Cărpineni și Negrea. Locuitorii afirmă că subiectul nu a fost inclus din timp în ordinea de zi publicată, documentele necesare nu au fost puse la dispoziția consilierilor, iar consultări publice ample nu au fost organizate.

„Dacă autoritățile statului permit consiliului local să admită încălcări grave ale procedurii, despre ce amalgamare voluntară poate fi vorba? Unde sunt principiile democratice ale acestei legi?”, a întrebat reprezentanta grupului.

Grupul de inițiativă intenționează să conteste pe cale administrativă decizia consiliului local. Participanții la conferința de presă s-au adresat, de asemenea, conducerii țării și CEC, solicitând intervenția acestora în această situație.