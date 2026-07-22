Locuitorii din Râbnița anunță o scădere a nivelului apei în Nistru.

Locuitorii din Râbnița anunță că nivelul apei în râul Nistru a scăzut vizibil. De-a lungul malului s-au format întinderi vaste de ape puțin adânci, acoperite cu alge verzi și vegetație acvatică.

Imagini despre situația de pe Nistru au fost publicate în mediul online.

La suprafața râului se văd bancuri de nisip, iar albia pare mult mai îngustă decât de obicei, scrie ipn.md.

Reamintim că, pe 21 iulie, ministrul mediului Gheorghe Hajder a anunțat că partea moldovenească a fost informată de Ucraina despre nivelul scăzut al apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk și despre posibila reducere a debitului Nistrului.

Autoritățile din Chișinău au cerut menținerea nivelului actual de evacuare a apei până pe 31 iulie, pentru a avea timp să pregătească soluțiile tehnice necesare.