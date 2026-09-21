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logos-press.md logologos-press
21 Septembrie 2026, 20:09
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Locuitorii din Giurgiulești pledează pentru păstrarea statutului special al satului

Administrația locală a prezentat o serie de argumente privind importanța strategică și economică a localității.

Locuitorii din Giurgiulești pledează pentru păstrarea statutului special al satului.
Locuitorii din Giurgiulești pledează pentru păstrarea statutului special al satului.

Primăria satului Giurgiulești solicită păstrarea statutului special de unitate administrativ-teritorială independentă, respingând amalgamarea forțată. Administrația locală a prezentat o serie de argumente privind importanța strategică și economică a localității, transmite logos-pres.md.

Giurgiulești este singurul port din Republica Moldova care asigură accesul țării la Dunăre și Marea Neagră. Este o localitate de frontieră, situată la granița cu România și Ucraina, cu două puncte de trecere a frontierei

Primăria din Giurgiulești este stabilă din punct de vedere financiar

Administrația din Giurgiulești dispune de venituri suficiente pentru a-și asigura activitatea și pentru a implementa proiecte de dezvoltare. Această stabilitate financiară demonstrează că localitatea se poate administra independent și poate răspunde necesităților cetățenilor săi.

Totuși, Giurgiulești face obiectul unei amalgamări normative. Potrivit propunerii autorităților, centrul administrativ va rămâne la Giurgiulești, iar satul Alexandru Ioan Cuza va fi amalgamat cu Giurgiulești, formând o singură unitate administrativ-teritorială.

„Chiar dacă centrul administrativ va rămâne la Giurgiulești, considerăm că o asemenea amalgamare administrativă este nenaturală. Reforma trebuie să țină cont nu doar de cifre, ci și de particularitățile fiecărei localități, de rolul său strategic și de voința locuitorilor”, a subliniat Tatiana Gălățeanu.

Timp de peste 25 de ani, comunitatea suferă din cauza impactului negativ al activității economice de importanță națională: circulația intensă a camioanelor, activitatea portuară, funcționarea rafinăriei de petrol, poluarea aerului, zgomotul, mirosurile neplăcute și deșeurile.

„În timp ce întreaga țară beneficiază de activitatea economică din zona portuară, comunitatea noastră suferă de pe urma consecințelor negative ale acesteia, fără a primi compensații sau facilități. Lipsește un mecanism special de taxă ecologică, care să asigure resurse pentru protejarea sănătății cetățenilor și dezvoltarea infrastructurii locale”, menționează primara satului, Tatiana Gălățeanu.

Comunitatea din Giurgiulești își apără dreptul la autonomie, dezvoltare și respectarea voinței locuitorilor, cerând ca vocea sa să fie auzită și luată în considerare în procesul de luare a deciziilor.

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