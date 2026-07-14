Locuitorii din Copanca, despre drona prăbușită: Ar fi putut cădea peste o casă și nu ar fi rămas nimic.

Prăbușirea unei drone în apropierea caselor din satul Copanca, raionul Căușeni, a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor. Aceștia recunosc că se tem că o situație similară s-ar putea repeta.

Proprietara casei lângă care a căzut drona a povestit că la început nici nu a înțeles ce s-a întâmplat, deși a auzit un zgomot ciudat pe stradă. Potrivit ei, o vecină a sunat și a anunțat că lângă casa ei ceva arde, scrie protv.md.

„În jurul orei două noaptea ni s-a spus că trebuie să fim evacuați și am plecat la casa părinților. Acum suntem acolo. Casa a rămas, iar noi nu știm ce să facem mai departe și când vom putea reveni”, a povestit locuitoarea satului Copanca Natalia Ivancova.

La fața locului au sosit specialiști, după care drona a fost dezamorsată.

„Poliția a asigurat securitatea zonei, a evacuat oamenii care locuiesc în apropierea locului prăbușirii aparatului de zbor. Apoi geniștii au efectuat lucrările de dezamorsare”, a declarat șeful Inspectoratului de Poliție Cahul, Vitalie Timotin.

Locuitorii satului recunosc că cele întâmplate le-au provocat îngrijorare:

„Este înfricoșător. Ar fi putut cădea chiar pe casă și atunci nu ar fi rămas nimic.”

„Ce să mai spunem? Și așa ne este greu, iar acum încă aceste drone...”

După impactul cu solul, drona a ars la aripi și la partea din coadă. Capul său exploziv a rămas conectat la sistem, dar, din fericire, explozia nu a avut loc.

Potrivit Ministerului Apărării, drona „Geran-2” a pătruns în spațiul aerian al Moldovei în timpul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odesa din Ucraina.

Ministerul Apărării a îndemnat cetățenii, în cazul în care descoperă aparate de zbor suspecte, să nu se apropie de ele, să nu le atingă și să nu încerce să le mute, să rețină locul descoperirii și să nu folosească telefonul mobil în apropierea obiectului, deoarece acesta poate conține dispozitive explozive sensibile la undele radio. Apelul la serviciul 112 trebuie făcut doar după ce vă îndepărtați la o distanță de cel puțin 500 de metri.

Reamintim că, în noaptea de 13 iulie, la marginea satului Copanca din raionul Cahul, a căzut o dronă. După impactul cu solul a izbucnit un incendiu mic. Ministerul Apărării a stabilit că este vorba despre o dronă rusească Shahed-136. Aceasta conținea 40 kg de explozibil. În seara zilei de 14 iulie drona a fost distrusă controlat.