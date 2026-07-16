Locuitorii din Codru, îngrijorați de construcția unui complex rezidențial în zona cu risc de alunecări.

Locuitorii orașului Codru trăiesc cu frica în sân de când o companie de construcție a început să ridice un complex locativ pe un teren despre care se spune că ar prezenta risc sporit de alunecări de teren.

După numeroase sesizări ale cetățenilor, Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică (INST) a anulat autorizația de construcție emisă anterior. Totuși, lucrările nu s-au oprit, deoarece dezvoltatorul a contestat această decizie în instanță, scrie moldova1.md.

„Aceasta este o zonă cu risc de alunecări de teren, iar orice lucrări aici ne afectează direct pe noi, oamenii care locuim în vecinătate. Apar fisuri, alunecări de teren. Râul a fost blocat, iar în timpul ultimei ploi această zonă a fost inundată. Acum construcția continuă, deși toate autorizațiile sunt suspendate”, a povestit locuitoarea Stela Babei-Feteccu.

„Tot ce se întâmplă ne afectează profund. Sunt în pericol sănătatea oamenilor, integritatea caselor și a bunurilor. Acum au fost astupate fântânile și sistemele de drenaj. Dacă va ploua puternic, apa nu va putea să se scurgă normal și va inunda curțile localnicilor”, a menționat locuitorul Adrian Godzin.

Îngrijorările privind riscul de alunecări de teren nu sunt noi. Încă din 2021, raportul companiei „Expediția Hidrogeologică Moldovenească” a confirmat că terenul este supus proceselor de alunecare. Anul acesta, Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică a dispus oprirea lucrărilor de construcție, însă reprezentanții firmei de construcții au apelat la instanță.

„Desigur, ca organ de control, INST este obligat să reacționeze la sesizări și să efectueze verificări. Dar acum ne confruntăm cu un abuz. Până astăzi nimeni nu a venit să stabilească dacă există riscuri reale. Cetățenii au drepturile lor, instituțiile de stat au ale lor, dar și compania noastră, care plătește milioane de lei impozite, are drepturi”, a declarat el.

Complexul locativ este construit pe terenuri date în arendă încă din 2009. În 2021, Primăria Codru a decis rezilierea contractului de arendă. Totuși, potrivit primarului Stelian Manic, ulterior consiliul local a obligat administrația să elibereze dezvoltatorului documentele necesare de autorizare.

„La 12 decembrie 2025, actualul consiliu a anulat decizia anterioară și a obligat să fie eliberate toate documentele de autorizare dezvoltatorului, practic lăsându-mă fără posibilitatea de a refuza. În final, am fost nevoit să întocmesc documentele la cererea sa. Altfel, împotriva mea ar fi putut fi pornit un dosar penal pentru abuz de putere”, a declarat primarul orașului Codru.

Proiectul a intrat și în vizorul Centrului Național Anticorupție (CNA). În 2024, angajații CNA împreună cu specialiști ai Inspectoratului Național pentru Supravegherea Tehnică au efectuat verificări pe șantierul de pe strada Schinoasa Veche. Acțiunile investigative s-au desfășurat în cadrul unor dosare penale privind depășirea atribuțiilor de serviciu și falsificarea documentelor oficiale. La acel moment, prejudiciul preliminar era estimat la peste 1,2 milioane de lei.