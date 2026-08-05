Locuitorii din Capitală organizează un protest împotriva construirii în zona râului Țiganca.

Joi, la ora 18:00, locuitorii caselor de pe adresa str. Andrei Doga, 32/7 vor organiza un protest împotriva planurilor de construire pe teritoriul adiacent râului Țiganca.

Potrivit localnicilor, porțiunea de râu care trece de la strada Tudor Vladimirescu până la Calea Moșilor este planificată să fie betonată parțial pentru construcția unui drum. Locatarii se opun acestor lucrări, declarând că ele pot duce la distrugerea unei zone naturale, tăierea arborilor și pot aduce prejudicii ecosistemului.

După cum susțin organizatorii acțiunii, în râu trăiesc rațe, precum și țestoase care, potrivit acestora, aparțin unor specii protejate și sunt incluse în Cartea Roșie. Locuitorii consideră că implementarea proiectului poate avea un impact negativ asupra mediului în care își duc viața.

Organizatorii protestului îndeamnă toți locuitorii orașului care sunt indignați să se alăture acțiunii și să susțină păstrarea râului Țiganca și a zonei verzi din jurul acestuia.

Protestul va avea loc joi, la ora 18:00, în fața casei de pe strada Andrei Doga, 32/7.