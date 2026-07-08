theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
8 Iulie 2026, 10:46
4 423
Copiază linkul
Link copiat

Locuitorii din Budești, despre râul Bălțata: Este murdar și emană un miros puternic

Locuitorii satului Budești au observat că apa râului Bălțata, afluent al Nistrului, a căpătat o nuanță gri.

Locuitorii din Budești, despre râul Bălțata: Este murdar și emană un miros puternic.
Locuitorii din Budești, despre râul Bălțata: Este murdar și emană un miros puternic.

Oamenii se plâng și de un miros neplăcut care se simte de fiecare dată când trec pe lângă râu. Astfel de incidente se întâmplă frecvent, declară primarul comunei Budești, municipiul Chișinău, transmite noi.md cu referire la moldova1.md.

În această zonă funcționează mai multe fabrici care, se presupune, nu dispun de stații de epurare.

Testele efectuate anterior au arătat că, din cauza poluării, temperatura apei a ajuns chiar la 70 de grade Celsius. Locuitorii sunt îngrijorați de mirosul neplăcut care provine de la apa râului.

„Mirosul persistă de aproximativ o săptămână. Nu înțelegeam care este cauza. Locuiesc chiar pe mal”, spun oamenii.

„Este un miros puternic. Râul este murdar pentru că toată lumea aruncă acolo deșeuri”, remarcă localnicii.

„Știu că, în general, râurile noastre sunt poluate și aceasta este o problemă serioasă, mai ales în satul nostru”, spun locuitorii.

Inspectorii de mediu au verificat o fabrică de fructe și legume care funcționează în Budești. Reprezentanții acesteia susțin că nu au nicio legătură cu poluarea râului.

„Urmează să efectuăm o verificare a agentului economic care, se presupune, a poluat râul local. În cadrul verificării trebuie să confirmăm sau să infirmăm această informație. Verificarea va fi realizată împreună cu laboratorul Agenției pentru Mediu, care va preleva probe de apă”, a explicat inspectorul de mediu Ion Caliniuc.

Râul Bălțata este un afluent de dreapta al râului Nistru, având o lungime de aproximativ 27 km.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici