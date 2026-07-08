Locuitorii din Budești, despre râul Bălțata: Este murdar și emană un miros puternic.

Locuitorii satului Budești au observat că apa râului Bălțata, afluent al Nistrului, a căpătat o nuanță gri.

Oamenii se plâng și de un miros neplăcut care se simte de fiecare dată când trec pe lângă râu. Astfel de incidente se întâmplă frecvent, declară primarul comunei Budești, municipiul Chișinău, transmite noi.md cu referire la moldova1.md.

În această zonă funcționează mai multe fabrici care, se presupune, nu dispun de stații de epurare.

Testele efectuate anterior au arătat că, din cauza poluării, temperatura apei a ajuns chiar la 70 de grade Celsius. Locuitorii sunt îngrijorați de mirosul neplăcut care provine de la apa râului.

„Mirosul persistă de aproximativ o săptămână. Nu înțelegeam care este cauza. Locuiesc chiar pe mal”, spun oamenii.

„Este un miros puternic. Râul este murdar pentru că toată lumea aruncă acolo deșeuri”, remarcă localnicii.

„Știu că, în general, râurile noastre sunt poluate și aceasta este o problemă serioasă, mai ales în satul nostru”, spun locuitorii.

Inspectorii de mediu au verificat o fabrică de fructe și legume care funcționează în Budești. Reprezentanții acesteia susțin că nu au nicio legătură cu poluarea râului.

„Urmează să efectuăm o verificare a agentului economic care, se presupune, a poluat râul local. În cadrul verificării trebuie să confirmăm sau să infirmăm această informație. Verificarea va fi realizată împreună cu laboratorul Agenției pentru Mediu, care va preleva probe de apă”, a explicat inspectorul de mediu Ion Caliniuc.

Râul Bălțata este un afluent de dreapta al râului Nistru, având o lungime de aproximativ 27 km.