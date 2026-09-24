Locuitorii din Bălți, despre posibila creștere a tarifului la căldură: Îți vine pur și simplu să plângi.

Iarna care urmează ar putea majora semnificativ cheltuielile familiilor moldovenești pentru serviciile comunale.

Energocom s-a adresat ANRE pe 23 septembrie cu o nouă cerere de majorare a tarifului la gaze, iar Termoelectrica și CET-Nord solicită aproape dublarea costului încălzirii în Chișinău și Bălți. Doar în capitala de nord, se propune majorarea tarifului de la 2201 la 4314 lei pentru o gigacalorie, cu aproape 96%. Locuitorii Bălțiului se tem deja că nu vor putea face față cheltuielilor în creștere, relatează NordNews.

„Eu nu am deloc căldură în apartament. Pun o sticlă cu apă caldă sub plapumă și așa mă încălzesc toată iarna. Deja nu este primul an. Mulțumesc că anul trecut ne-au oferit niște compensații. Nu știu dacă vor oferi și anul acesta”, a povestit Maria, locuitoare a mun. Bălți.

„La sat sunt puțin mai pregătit, acolo situația este alta. Iar la oraș îți vine pur și simplu să plângi. Dacă oamenilor nu li se permite să urce butelii de gaz în apartamente, va trebui să cumpere mai multe haine, ca să se îmbrace mai gros și să nu înghețe”, a menționat Alexandru, locuitor din nordul Moldovei.

„Nouă, pensionarilor, ne este foarte greu. Pensia este de 3000 de lei, iar pentru încălzire trebuie să plătim peste 4000. Principalul este să reușim cumva să trecem iarna la căldură. Vom plăti cât vom putea, dar ce va fi după aceea - nu știu”, a povestit Olga, locuitoare a mun. Bălți.

Există mai multe motive pentru o posibilă scumpire. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a întreruperilor în livrările de gaze prin Strâmtoarea Ormuz, au crescut prețurile la bursele europene. Republica Moldova cumpără gaze în baza unor contracte legate de cotațiile bursiere, de aceea fluctuațiile pieței mondiale se reflectă și în prețul de achiziție al combustibilului. Totodată, tarifele la încălzire sunt influențate și de cheltuielile acumulate ale companiilor energetice.

„Înainte de război, dacă e să vorbim orientativ, ca să ne putem imagina și înțelege de unde provin aceste scumpiri viitoare: indicele european TTF - principalul reper în Europa - era de circa 30-35 de euro înainte de începutul acestui război. Săptămâna trecută, prețul a ajuns la 83 de euro, acum este de 72. Dar, în orice caz, gazul costă în medie de două ori mai mult decât înainte de începutul acestui război. Dacă se scumpește gazul, respectiv crește și costul energiei electrice produse de CET-Nord și Termoelectrica, precum și al agentului termic - adică al serviciului centralizat de alimentare cu energie termică, prestat consumatorilor conectați la sistemul centralizat de încălzire”, a explicat Eugen Muravschi, expert în domeniul energetic.

Guvernul intenționează să mențină compensațiile pentru încălzire destinate populației și să acopere cel puțin tot atâtea familii ca iarna trecută, când ajutorul a fost primit de peste 620 de mii de gospodării.

„În anii precedenți, am cheltuit între 2,5 și 3,5 miliarde de lei pentru iarnă. Și, într-adevăr, nu ne putem permite să cheltuim în fiecare an miliarde de lei pentru compensații. În același timp, în această iarnă, trebuie să recunosc, va trebui să revizuim din nou această decizie inițială și totuși să majorăm compensațiile față de planurile inițiale. Nu ne așteptam la o cerere atât de mare de gaze”, a declarat Vasile Tofan, prim-ministrul Republicii Moldova.

Pentru a preveni întreruperile în livrarea gazelor, energiei electrice, combustibilului și apei, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat pe 22 septembrie instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Aceasta va permite autorităților să accelereze achizițiile de echipamente necesare, să completeze operativ rezervele de resurse energetice și, dacă va fi necesar, să introducă restricții temporare privind utilizarea apei.