Locuitorii Capitalei aleg tot mai des transportul alternativ în locul automobilelor personale.

Tot mai mulți locuitori ai Capitalei renunță la automobilele personale în favoarea unor modalități alternative de deplasare. Totuși, infrastructura rămâne neadaptată și nesigură.

Activiștii consideră că principalul obstacol în calea dezvoltării transportului ecologic este lipsa unei rețele complete de benzi dedicate și a unor căi de acces bine gândite. Situația este complicată nu doar de deciziile negândite privind reconfigurarea carosabilului, ci și de nerespectarea regulilor de către șoferi, scrie logos-pres.md.

Un exemplu caracteristic este strada 31 August 1989, unde banda dedicată este blocată în mod regulat de mașini parcate ilegal. Totodată, practica arată că, în pofida scepticismului inițial al șoferilor, care considerau inutilă alocarea unei benzi, acest segment a devenit solicitat.

„Pe măsură ce ambuteiajele se intensifică, transportul alternativ devine tot mai popular. La început, când a fost introdusă banda pe strada 31 August 1989, mulți șoferi au criticat această decizie și afirmau că nimeni nu o folosește. Cu timpul, a devenit clar că acest segment este foarte solicitat. Atunci când există o infrastructură minimă și servicii accesibile, oamenii aleg fără ezitare această opțiune”, menționează Cristi Mariuța, coordonator local al asociației Primăria mea.

Căi de soluționare

Pentru soluționarea problemelor acumulate, organizațiile civice propun preluarea experienței Amsterdamului și a capitalelor Europei de Nord. Una dintre măsuri este reducerea spațiului destinat automobilelor în favoarea pietonilor și a mijloacelor de mobilitate individuală.

O altă soluție ar putea fi crearea unor „coridoare verzi” – artere eliberate pe cât posibil de mașini. O astfel de abordare elimină principalele riscuri la intersecțiile complicate și pe carosabilele largi, asigurând o circulație nestingherită. Transformarea unor artere în spații fără mașini le permite pietonilor și bicicliștilor să se deplaseze fără bariere și fără riscul accidentelor rutiere.

Astfel de transformări vor necesita inevitabil decizii ferme privind limitarea traficului auto, însă fără acestea este imposibilă crearea unui mediu urban sigur și modern.