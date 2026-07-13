Localnicii din Porumbeni trag un semnal de alarmă din cauza deșeurilor periculoase de la gunoiște.

Mormane de masă plastică, deșeuri medicale și cărți de identitate românești au fost aruncate la o gunoiște de la periferia satului Porumbeni din raionul Criuleni.

Localnicii trag un semnal de alarmă cu privire la efectele acestui dezastru asupra mediului înconjurător. Primarul comunei Pașcani, care administrează poligonul, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a inițiat verificări, scrie moldova1.md.

Imaginile video publicate de Garda Națională de Mediu au ajuns virale în mediul online. Acestea surprind zeci de acte de identitate, mii de tuburi de perfuzii și cantități mari de plastic la depozitul de deșeuri.

Groapa de gunoi a fost amenajată în locul unei foste cariere de piatră. Teoretic, aceasta a fost închisă anul trecut.

De aproximativ un an, deșeurile colectate din satele Pașcani și Porumbeni nu mai sunt aduse la această groapă de gunoi, spun localnicii. Problema însă persistă și chiar s-a agravat. Aici sunt depozitate mormane de plastic, cutii cu medicamente expirate și chiar acte de identitate. Activiștii de mediu avertizează că aceste substanțe nocive ar putea ajunge în râul Ichel, aflat în apropiere.

Localnicii spun că și după sistarea oficială a activității poligonului, aici au continuat să fie aduse deșeuri.

„Într-un final, s-a închis gunoiștea, dar cu nici un final fericit, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Din câte am văzut, se mai depozitează anumite deșeuri din partea nu știm a cui. Este o mulțime de substanțe negative care pot influența mult sănătatea locatarilor”, a spus Onisim Lucașeno, locuitor.

„Au fost ani când gunoiștea a luat și foc, și de fapt, ne pomenim acum cu situația mai gravă decât a fost înainte”, a menționat o altă locuitoare, Elena Mînăscurtă.

Localnicii spun că vor merge la primărie pentru a-i cere socoteală primarului comunei Pașcani.

„Problema gunoiștii comunei noastre e cunoscută și știută de mai mulți ani, acolo este adus gunoi din toată țara și banii pe camioanele cu gunoi care se aduc sunt bani grei și le acumulează doar domnul Gîrbea. El cunoaște toată atmosfera și toată situația care se petrece acolo. Mergem mâine la primărie nu să ne plângem, dar să-i cerem socoteală”, a precizat Pelaghia Savciuc, consilieră locală.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că s-a autosesizat în urma imaginilor și informațiilor apărute în mediul online. Inspectorii de mediu au inițiat un control pentru a stabili toate circumstanțele cazului, urmând să documenteze situația la fața locului și să evalueze eventualul prejudiciu adus mediului. Totodată, autoritățile competente vor fi sesizate în legătură cu actele de identitate depistate.