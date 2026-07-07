Lipsă de evidență unificată pentru animalele de companie: Va fi creat un registru național.

Animalele de companie vor fi identificate și înregistrate într-un registru național, parte a unui nou sistem informațional pe care Guvernul urmează să-l creeze în următorii doi ani.

Măsura este prevăzută în noua Lege privind protecția animalelor de companie. Necesitatea introducerii unei evidențe unice este legată de lipsa până în prezent a unui sistem național general de înregistrare a animalelor de companie, precum și de problema creșterii numărului de animale fără stăpân, scrie rupor.md.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, noul act normativ prevede identificarea și înregistrarea obligatorie a animalelor de companie, precum și elaborarea unui program național pentru gestionarea populației de animale fără stăpân.

Legea prevede, de asemenea, extinderea rețelei de adăposturi regionale și introducerea unor reguli speciale pentru întreținerea câinilor de rase considerate potențial periculoase.

Responsabilitatea pentru animalele fără stăpân va reveni autorităților locale

ANSA menționează că reglementarea situației animalelor fără stăpân rămâne o sarcină a autorităților publice locale. Consiliile locale trebuie să organizeze capturarea câinilor fără stăpân și să aprobe regulile de întreținere a acestora.

Totodată, agenția va răspunde de controlul veterinar, respectarea normelor sanitare, starea de sănătate a animalelor și prevenirea răspândirii bolilor infecțioase.

Potrivit ANSA, principalele cauze ale creșterii numărului de animale fără stăpân sunt abandonul de către proprietari, înmulțirea necontrolată, numărul insuficient de adăposturi oficiale, lipsa programelor permanente de sterilizare și nivelul scăzut de responsabilitate al proprietarilor.

Instituția consideră că problema poate fi rezolvată doar prin colaborarea autorităților centrale, administrațiilor locale, serviciilor veterinare și organizațiilor neguvernamentale.

Animalele fără stăpân rămân o problemă de siguranță publică

Problema are nu doar un aspect social, ci și unul sanitar. Potrivit ANSA, în perioada 2021-2026 în Moldova au fost înregistrate 191 de focare de rabie la animale domestice și sălbatice.

Pentru limitarea răspândirii bolii se desfășoară campanii de vaccinare a câinilor împotriva rabiei, precum și programe de vaccinare orală a vulpilor, care sunt principalul purtător natural al virusului în rândul animalelor sălbatice.

În Chișinău sunt mii de animale fără stăpân

În municipiul Chișinău, problema reglementării numărului de animale fără stăpân este gestionată de întreprinderea municipală „Supravegherea și Protecția Animalelor”.

Potrivit instituției, în Capitală există în prezent aproximativ 5.000-6.000 de animale fără stăpân. Anul trecut au fost capturate 858 de animale, dintre care 750 au fost sterilizate și vaccinate. Totuși, numărul adopțiilor rămâne scăzut, au fost înregistrate doar 49 de cazuri.

În ultimul an, în Chișinău au fost înregistrate 402 sesizări legate de animale agresive sau incidente cu participarea câinilor fără stăpân. Toate sesizările au fost examinate, prioritate având situațiile care reprezentau un pericol pentru siguranța oamenilor.

Adăpostul municipal dispune de aproximativ 850 de locuri. Totuși, această capacitate este considerată suficientă doar la limita nevoilor actuale, astfel că, în primul rând, sunt primiți animalele cu probleme medicale și câinii agresivi.

Paralel, în capitală este aplicat programul CSVR — capturare, sterilizare, vaccinare și returnare a animalelor în mediul lor. De asemenea, se desfășoară campanii subvenționate de sterilizare și microcipare a animalelor de companie, iar proprietarii sunt informați despre regulile de întreținere responsabilă a animalelor.