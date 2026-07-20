Linia electrică „Vulcănești – Chișinău” va fi conectată integral la tensiune săptămâna aceasta.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vizitat stația electrică din Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice și pregătirea pentru următoarea etapă a lucrărilor.

În această săptămână este planificată alimentarea cu tensiune a întregii linii de înaltă tensiune „Vulcănești – Chișinău”, a anunțat Ministerul Energiei, scrie rupor.md.

Săptămâna trecută au fost testate sub tensiune de lucru primii 100 km ai liniei, pentru a verifica funcționalitatea liniei electrice aeriene.

„Suntem foarte aproape de finalizarea proiectului pe care mulți ani l-am așteptat. De aceea, insist ca fiecare etapă să se desfășoare cu maximă responsabilitate și respectând pe deplin cerințele de siguranță. A mai rămas foarte puțin. Așa se construiește independența energetică”, a declarat Dorin Junghietu.

Proiectul „Vulcănești-Chișinău” prevede construcția unei linii electrice aeriene de 400 kV și modernizarea stațiilor electrice. Noua linie va permite transportul energiei electrice din țările Europei către Moldova, reducând dependența de resursele din est. Linia se va întinde pe 158 km și va conecta 8 raioane ale țării, iar lansarea este planificată pentru sfârșitul lunii august 2026.

Contractul pentru construcția liniei electrice a fost semnat în toamna anului 2021. Proiectul este finanțat de Banca Mondială, costul total fiind de 61 milioane de euro, dintre care aproximativ 27 milioane de euro sunt alocate pentru construcția liniei electrice.