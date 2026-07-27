theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
27 Iulie 2026, 10:36
2 208
Copiază linkul
Link copiat

Linia de sortare a deșeurilor din Capitală este gata pentru instalare

Lucrările de construcție pentru ridicarea noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor în sectorul Ciocana (lotul II) sunt finalizate în proporție de 60%.

Linia de sortare a deșeurilor din Capitală este gata pentru instalare.
Linia de sortare a deșeurilor din Capitală este gata pentru instalare.

Acestea sunt realizate în cadrul proiectului municipal „Deșeurile solide din Chișinău”.

Potrivit primăriei municipiului, în prezent se finalizează construcția clădirilor care vor deservi noul complex, inclusiv corpul administrativ, atelierele stației de sortare, stația de transfer, spălătoria auto și atelierul de reparații, scrie logos-pres.md.

În paralel, se montează cântarele pentru vehiculele speciale, rezervoarele pentru stingerea incendiilor și rețelele inginerești care vor asigura funcționarea întregului obiectiv.

După finalizarea construcției atelierului stației de sortare, va fi instalată și montată o linie modernă de sortare, care este deja fabricată și pregătită pentru transport către Chișinău.

Noua stație de transfer cu linie de sortare a deșeurilor reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte investiționale în domeniul infrastructurii gestionării deșeurilor solide municipale realizate vreodată în Chișinău.

Proiectul face parte din etapa a doua a proiectului municipal „Deșeurile solide din Chișinău”, iar suma investițiilor în Lotul II depășește 8 milioane de euro.

Bugetul total al proiectului este de aproximativ 26 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată de primăria Chișinău (2,8 milioane de euro), BERD (9 milioane de euro), BEI prin Ministerul Finanțelor (9 milioane de euro) și Fondul Parteneriatului Est-European pentru Eficiență Energetică și Mediu E5P (5 milioane de euro, grant).

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici