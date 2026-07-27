Linia de sortare a deșeurilor din Capitală este gata pentru instalare.

Lucrările de construcție pentru ridicarea noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor în sectorul Ciocana (lotul II) sunt finalizate în proporție de 60%.

Acestea sunt realizate în cadrul proiectului municipal „Deșeurile solide din Chișinău”.

Potrivit primăriei municipiului, în prezent se finalizează construcția clădirilor care vor deservi noul complex, inclusiv corpul administrativ, atelierele stației de sortare, stația de transfer, spălătoria auto și atelierul de reparații, scrie logos-pres.md.

În paralel, se montează cântarele pentru vehiculele speciale, rezervoarele pentru stingerea incendiilor și rețelele inginerești care vor asigura funcționarea întregului obiectiv.

După finalizarea construcției atelierului stației de sortare, va fi instalată și montată o linie modernă de sortare, care este deja fabricată și pregătită pentru transport către Chișinău.

Noua stație de transfer cu linie de sortare a deșeurilor reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte investiționale în domeniul infrastructurii gestionării deșeurilor solide municipale realizate vreodată în Chișinău.

Proiectul face parte din etapa a doua a proiectului municipal „Deșeurile solide din Chișinău”, iar suma investițiilor în Lotul II depășește 8 milioane de euro.

Bugetul total al proiectului este de aproximativ 26 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată de primăria Chișinău (2,8 milioane de euro), BERD (9 milioane de euro), BEI prin Ministerul Finanțelor (9 milioane de euro) și Fondul Parteneriatului Est-European pentru Eficiență Energetică și Mediu E5P (5 milioane de euro, grant).