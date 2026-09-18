Licitația pentru repararea unui sector de drum din Leușeni a fost reluată.

Administrația de Stat a Drumurilor anunță relansarea licitației pentru executarea lucrărilor de reabilitare a unui sector de 1 km al drumului M1, situat în zona punctului de trecere a frontierei „Leușeni”.

În cadrul proiectului sunt planificate lucrări complexe de reabilitare și extindere a infrastructurii rutiere, inclusiv amenajarea sistemelor de drenaj, transmite noi.md.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de sporire a siguranței circulației rutiere, care includ aplicarea marcajului rutier, instalarea indicatoarelor rutiere și amenajarea trotuarelor.

Licitația va fi desfășurată prin achiziție națională competitivă, utilizând metoda cererii de oferte (Request for Bids – RFB) pentru lucrări de mică valoare (Small Works).

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 2 noiembrie 2026, ora 10:00 (ora locală), la următoarea adresă: Chișinău, str. Bucuriei 12A, etajul 3, biroul 336.