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noi.md logonoi
18 Septembrie 2026, 15:45
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Licitația pentru repararea unui sector de drum din Leușeni a fost reluată

Administrația de Stat a Drumurilor anunță relansarea licitației pentru executarea lucrărilor de reabilitare a unui sector de 1 km al drumului M1, situat în zona punctului de trecere a frontierei „Leușeni”.

Licitația pentru repararea unui sector de drum din Leușeni a fost reluată.
Licitația pentru repararea unui sector de drum din Leușeni a fost reluată.

În cadrul proiectului sunt planificate lucrări complexe de reabilitare și extindere a infrastructurii rutiere, inclusiv amenajarea sistemelor de drenaj, transmite noi.md.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de sporire a siguranței circulației rutiere, care includ aplicarea marcajului rutier, instalarea indicatoarelor rutiere și amenajarea trotuarelor. 

Licitația va fi desfășurată prin achiziție națională competitivă, utilizând metoda cererii de oferte (Request for Bids – RFB) pentru lucrări de mică valoare (Small Works). 

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 2 noiembrie 2026, ora 10:00 (ora locală), la următoarea adresă: Chișinău, str. Bucuriei 12A, etajul 3, biroul 336.

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