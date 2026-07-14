Licența de mediator în Moldova va costa 450 de lei.

Începând cu 12 septembrie 2026 va intra în vigoare noua lege privind medierea și statutul mediatorului. Aceasta conține prevederi referitoare la autorizarea acestei activități.

În același timp, este aprobat și formularul licenței corespunzătoare. Acesta a fost elaborat și supus dezbaterii publice de Ministerul Justiției. Propunerile și observațiile părților interesate privind proiectul pregătit pot fi transmise până la 24 iulie 2026, scrie logos-pres.md.

În prezent, este prevăzută doar eliberarea certificatului de mediator în urma examenului de calificare. Din 12 septembrie 2026, obținerea licenței pentru exercitarea acestei activități va deveni obligatorie.

Formularul licenței va fi un document de evidență strictă, care va asigura atât individualizarea acesteia, cât și confirmarea temeiului legal pentru eliberare. În acesta vor fi indicate numărul și data deciziei Comisiei de licențiere.

În cazul încetării activității sau retragerii licenței, aceasta trebuie returnată Uniunii mediatorilor în termen de 10 zile.

Conform noii Legi privind medierea și statutul mediatorului, licența pentru exercitarea activității de mediator este eliberată de Ministerul Justiției pe termen nelimitat, contra unei taxe de 450 de lei, care se virează în contul instituției.

Modelul licenței va fi pus în aplicare simultan cu intrarea în vigoare a noii Legi privind medierea și statutul mediatorului.