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logos-press.md logologos-press
18 Septembrie 2026, 13:07
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Lgea privind piața criptoactivelor în Moldova va intra în vigoare în martie 2027

Legea stabilește cadrul juridic al pieței privind oferta publică, admiterea la tranzacționare, divulgarea informațiilor, eliberarea licențelor, supravegherea prestatorilor de servicii etc.

Lgea privind piața criptoactivelor în Moldova va intra în vigoare în martie 2027.
Lgea privind piața criptoactivelor în Moldova va intra în vigoare în martie 2027.

Acțiunea acestuia se extinde asupra tuturor participanților – rezidenți și persoane străine care activează în Moldova, scrie logos-pres.md.

Documentul a fost publicat pe 17 septembrie și va intra în vigoare după expirarea a 6 luni, adică din 17 martie 2027. Acesta stabilește lista tipurilor de criptoactive și a serviciilor aferente, condițiile de desfășurare a activității pe piața criptoactivelor (inclusiv mărimea capitalului minim); formele de garanție și măsurile de prevenire a abuzurilor etc.

Documentul transformă caracterul restrictiv al normelor în vigoare într-unul de reglementare. Prevederile sale sunt armonizate cu normele UE prevăzute de regulamentul MiCA, care a intrat în vigoare în UE în iunie 2023.

Piața va fi reglementată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională va fi responsabilă de moneda electronică, iar de celelalte segmente ale pieței – CNPF.

Implementarea legii va necesita cheltuieli din partea participanților de pe piață, legate de obținerea autorizării, de cerințele privind capitalul, guvernanța, controlul intern, raportarea, sistemele IT etc. Dar aceasta va asigura legalizarea acesteia și va stimula dezvoltarea piețelor de criptoactive și a plăților alternative.

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