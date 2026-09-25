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ipn.md logoipn
25 Septembrie 2026, 11:51
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Legea privind salarizarea prevede reducerea celui de-al 13-lea salariu pentru bugetari

Sindicatele cer menținerea cuantumului actual al primelor unice și anuale în noua lege privind salarizarea.

Legea privind salarizarea prevede reducerea celui de-al 13-lea salariu pentru bugetari.
Legea privind salarizarea prevede reducerea celui de-al 13-lea salariu pentru bugetari.

Reprezentanții sindicatelor au declarat că reducerea acestor plăți va duce la diminuarea veniturilor angajaților din sectorul bugetar din mai multe domenii.

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc, a declarat că reducerea primei anuale de la 50% la 20% înseamnă pierderea unei părți din venituri pentru angajații din sectorul bugetar, scrie ipn.md.

„Dacă mărimea primei anuale va fi redusă de la 50% la 20%, un profesor începător va pierde cel puțin 1 707 lei, un bibliotecar — 1 249 lei, un angajat al Ministerului Afacerilor Interne — 2 251 lei, iar un asistent social — 1 382 lei”, a menționat Sergiu Sainciuc.

Potrivit acestuia, un angajat cu un salariu de bază de 10 mii de lei va primi, în condițiile propuse, o primă anuală de 2 mii de lei în loc de 5 mii de lei.

Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Educație și Știință, Ghenadie Donos, a declarat că sindicatele ramurale propun majorarea plafonului primelor unice de la 2%, prevăzute de proiect, la 10%. În ceea ce privește prima anuală, federația pledează pentru acordarea dreptului la o plată în mărime de un salariu lunar pentru un an calendaristic — ceea ce anterior era cunoscut drept „al 13-lea salariu”.

La rândul său, președinta Federației Sindicatelor din Moldova Sindlex, Angela Oțian, pledează pentru menținerea primei unice la nivelul de 5%, iar a primei anuale — în mărime de 50%. De asemenea, sindicatele ramurale contestă menținerea valorii de referință de 4 200 de lei pentru angajații din domeniul ordinii publice și securității statului. Acestea cer stabilirea ei la nivelul de 4 700 de lei.

Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Savva, a precizat că toate observațiile și avizele primite în cadrul consultărilor vor fi analizate minuțios, iar rezultatele generalizate ale acestora vor fi prezentate ulterior.

Noua lege privind salarizarea urmează să fie aprobată de Guvern în octombrie. Una dintre principalele modificări propuse este majorarea salariului de bază, care va include majoritatea sporurilor și va constitui cel puțin 70% din suma totală a remunerației. Partea variabilă a remunerației nu va putea depăși 30%.

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