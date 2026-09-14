Leancă, despre solicitarea procurorilor: M-ați verificat. Ce ați găsit?.

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Iurie Leancă, a respins acuzațiile procurorilor în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău.

El a declarat că transmiterea aeroportului în concesiune a fost legală, iar anularea ulterioară a acesteia a fost legată nu de încălcări la încheierea contractului, ci de neîndeplinirea de către compania Avia Invest a obligațiilor investiționale, transmite tvrmoldova.md.

Procurorii cer pentru Leancă șase ani de închisoare. Potrivit acuzării, la adoptarea deciziilor privind concesiunea au fost admise încălcări, iar acțiunile unor persoane publice au fost întreprinse „în interesele personale ale grupării criminale a lui Șor și ale organizației criminale a lui Vladimir Plahotniuc”.

Leancă a calificat acuzațiile drept „un vechi narativ” și a declarat că procuratura trebuie să demonstreze că studiul de fezabilitate, pe care s-a bazat decizia privind concesiunea, a fost elaborat cu încălcări și că el știa despre acest lucru.

„Totul se reduce, în cele din urmă, la faptul că, dacă îl cunoșteam pe Șor, înseamnă că i-am transmis aeroportul”, a declarat fostul prim-ministru.

El a subliniat, de asemenea, că procesul de concesionare a început în 2012, în timpul Guvernului Vlad Filat, iar decizia cabinetului de miniștri condus de Leancă în 2013 s-a bazat pe planul general, studiul de fezabilitate și necesitatea modernizării infrastructurii aeroportuare.

Leancă a respins, de asemenea, suspiciunile privind obținerea unor foloase materiale. Potrivit lui, procurorii i-au verificat situația financiară, precum și pe rudele sale, însă nu au găsit dovezi ale îmbogățirii ilicite.

„M-ați verificat din cap până în picioare. Și ce ați găsit?” a declarat Leancă.

Potrivit acuzării, unii dintre cei vizați în dosar ar fi putut reduce de la 8% la 1% cota din profitul concesionarului care urma să ajungă în bugetul de stat. În plus, procurorii consideră că concursul pentru concesionarea aeroportului ar fi putut fi mimat.

Luni, acuzarea a mai solicitat câte șase ani de închisoare pentru fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul șef al Agenției Proprietății Publice Tudor Copaci, fosta șefă adjunctă a APP Angela Susanu, fostul director general interimar al aeroportului Petru Jardan și fostul director financiar Alexandru Ciutac.

Pentru Maria Șendilă, fosta șefă adjunctă a Direcției de Administrare a Proprietății Publice din cadrul APP, și Alla Țubari, șefa Serviciului de Analiză Economică al aeroportului, procurorii au solicitat câte cinci ani de închisoare.

În august 2013, Agenția Proprietății Publice a semnat cu compania Avia Invest un contract de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău pe o perioadă de 49 de ani. Concesionarul urma să investească peste 240 de milioane de euro în dezvoltarea aeroportului.

Aeroportul a revenit în administrarea statului în martie 2023. În februarie 2025, Guvernul Moldovei a câștigat procesul la Curtea de Apel Svea din Stockholm, în litigiul legat de concesionarea aeroportului.