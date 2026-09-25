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rupor.md logorupor
25 Septembrie 2026, 11:26
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La Ungheni, încălzirea s-ar putea scumpi cu aproape 29%

Tariful la energia termică pentru consumatorii din Ungheni ar putea crește cu 28,7%.

La Ungheni, încălzirea s-ar putea scumpi cu aproape 29%.
La Ungheni, încălzirea s-ar putea scumpi cu aproape 29%.

ANRE examinează solicitarea companiei Comgaz-Plus privind majorarea tarifului pentru încălzire de la 2.980 la 3.835 de lei pentru o gigacalorie (fără TVA).

Chestiunea privind modificarea prețului urmează să fie examinată la ședința regulatorului din 28 septembrie. Dacă solicitarea va fi aprobată, noile tarife vor intra în vigoare de la 1 octombrie, iar majorarea va constitui 855 de lei pentru o gigacalorie, scrie rupor.md.

Solicitări similare de revizuire a tarifelor, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru resursele energetice, vin și din alte regiuni ale țării. Anterior, cereri similare au fost depuse de cei mai mari furnizori de căldură: compania Termoelectrica a solicitat majorarea tarifului pentru Chișinău până la 3.689 de lei (+82%), întreprinderea CET-Nord — pentru Bălți până la 4314 lei (+96%), iar întreprinderea municipală din Glodeni s-a adresat ANRE cu o solicitare de majorare a tarifului până la 4.567 de lei pentru o gigacalorie (+72,4%).

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