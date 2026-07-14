La Spitalul Clinic de Psihiatrie încep lucrările de reabilitare.

Blocul nr. 3 și Secția pentru copii ale Spitalului Clinic de Psihiatrie vor beneficia de lucrări complexe de reabilitare energetică.

Proiectul prevede termoizolarea clădirilor, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare cu elemente eficiente energetic, precum și modernizarea completă a sistemelor de încălzire, ventilație și climatizare, transmite noi.md cu referire la radiomoldova.md.

De asemenea, va fi renovat iluminatul interior și exterior și va fi instalat un sistem fotovoltaic pentru producerea de energie regenerabilă.

Astfel, instituția își va reduce considerabil pierderile de energie și costurile de funcționare, în timp ce pacienții și personalul medical vor dispune de spații mult mai confortabile și sigure.

Contractul pentru executarea lucrărilor are o valoare de aproximativ 10 milioane de euro.