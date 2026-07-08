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8 Iulie 2026, 17:06
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La Soroca are loc ceremonia de rămas-bun de la baronul romilor

Baronul romilor Artur Cerari, care a decedat pe 4 iulie, va fi înmormântat nu în a treia zi, cum este obiceiul în Moldova, ci peste o săptămână. Așa sunt tradițiile romilor.

La Soroca are loc ceremonia de rămas-bun de la baronul romilor.
La Soroca are loc ceremonia de rămas-bun de la baronul romilor.

Cerari a murit la vârsta de 65 de ani, în urma unui infarct.

Artur Cerari a devenit baron al romilor după moartea tatălui său, Mircea Cerari, și a continuat să reprezinte comunitatea romă din Soroca. De-a lungul anilor, el a fost cunoscut pentru implicarea sa în păstrarea tradițiilor și pentru rolul său de lider al comunității.


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