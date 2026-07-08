La Soroca are loc ceremonia de rămas-bun de la baronul romilor

Baronul romilor Artur Cerari, care a decedat pe 4 iulie, va fi înmormântat nu în a treia zi, cum este obiceiul în Moldova, ci peste o săptămână. Așa sunt tradițiile romilor.

La Soroca are loc ceremonia de rămas-bun de la baronul romilor.