8 Iulie 2026, 17:06
11 320
Copiază linkul
Link copiat
La Soroca are loc ceremonia de rămas-bun de la baronul romilor
Baronul romilor Artur Cerari, care a decedat pe 4 iulie, va fi înmormântat nu în a treia zi, cum este obiceiul în Moldova, ci peste o săptămână. Așa sunt tradițiile romilor.
Cerari a murit la vârsta de 65 de ani, în urma unui infarct.
Artur Cerari a devenit baron al romilor după moartea tatălui său, Mircea Cerari, și a continuat să reprezinte comunitatea romă din Soroca. De-a lungul anilor, el a fost cunoscut pentru implicarea sa în păstrarea tradițiilor și pentru rolul său de lider al comunității.