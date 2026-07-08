La ieșirea din Moldova prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Galați s-au format cozi.

Poliția de Frontieră a avertizat despre dificultăți la trecerea frontierei moldo-române prin punctul de trecere „Giurgiulești–Galați”. Cauza este creșterea fluxului de călători.

În plus, autoritățile române au anunțat defecțiuni tehnice la verificarea documentelor cetățenilor din țările din afara Uniunii Europene. Din această cauză, timpul de așteptare la frontieră poate crește.

În legătură cu situația, Poliția de Frontieră recomandă șoferilor și pasagerilor să aleagă din timp rute alternative și să traverseze frontiera prin punctele de trecere „Leova–Bumbăta” sau „Cahul–Oancea”.