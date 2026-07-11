La groapa de gunoi din Porumbeni au fost descoperite deșeuri periculoase și permise de conducere românești
La groapa de gunoi din satul Porumbeni, raionul Criuleni, au fost descoperite tone de deșeuri plastice și medicale, precum și un număr mare de permise de conducere eliberate de autoritățile din România.
Despre descoperire, pe 11 iulie, a anunțat organizația neguvernamentală Garda Națională de Mediu, publicând o înregistrare video de la locul incidentului, transmite radiomoldova.md.
„Oriunde te uiți — peste tot sunt medicamente și deșeuri periculoase. Aici, lângă râul Ikel, sunt tone de plastic. Nu este gunoi amestecat — se vede că plasticul stă aici de mulți ani. Și toate acestea ajung în râu”, au declarat reprezentanții organizației.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a reacționat la videoclipul publicat pe rețelele sociale și a anunțat începerea unei verificări. Specialiștii au mers la fața locului pentru a stabili circumstanțele incidentului și a evalua eventualele daune aduse mediului înconjurător.
În instituție s-a precizat că documentele descoperite la groapă vor fi transmise autorităților competente pentru verificări suplimentare.
Reamintim că anterior, pe teritoriul Moldovei au fost descoperiți peste 20 de metri cubi de deșeuri deosebit de periculoase, printre care mercur, seringi folosite și medicamente expirate. Marfa periculoasă era depozitată ilegal în 21 de saci într-un depozit din satul Goyan, comuna Chiorescu.
Analizele de laborator efectuate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică au confirmat prezența vaporilor de mercur în încăpere. Ministrul Mediului a anunțat că, pentru efectuarea unei expertize independente și prelevarea de probe suplimentare, autoritățile vor apela la experți din Uniunea Europeană. După finalizarea cercetărilor, va fi stabilită mărimea prejudiciului ecologic, iar materialele investigației vor fi transmise Procuraturii Generale.