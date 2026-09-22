La Drochia este investigată tăierea ilegală a 129 de arbori

Poliția și inspectorii de mediu investighează activitatea unui grup de persoane suspectate de tăierea ilegală și vânzarea ulterioară a lemnului în raionul Drochia.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, în august și septembrie, în fâșiile forestiere din apropierea satelor Baroncea, Gribova și Dominteni, au fost tăiați ilegal 129 de arbori de diferite specii, transmite nordnews.md.

În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții. În timpul acțiunilor au fost descoperiți circa 20 de metri cubi de lemn, precum și un automobil care, se presupune, era folosit pentru transportarea acestuia. De asemenea, poliția a ridicat echipamente destinate tăierii arborilor.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală. Persoanele vizate în dosar rămân, deocamdată, în libertate. Statutul lor procesual și încadrarea juridică definitivă a faptelor vor fi stabilite în urma anchetei.

Ancheta stabilește toate circumstanțele incidentului, proveniența lemnului descoperit și verifică, de asemenea, posibila implicare a altor persoane.

Organele de drept amintesc că tăierea ilegală a arborilor atrage răspunderea în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În funcție de circumstanțe și de încadrarea juridică a infracțiunii, cei vinovați riscă amendă sau pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani.

Ancheta este în desfășurare.