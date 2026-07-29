La Chișinău și Bălți s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de formaldehidă și dioxid de azot.

În ultimele 24 de ore, condițiile meteorologice au favorizat în principal dispersarea poluanților în atmosferă, datorită afluxului de aer rece și vântului moderat din nord-vest.

Totuși, monitorizarea calității aerului realizată la posturile de observație din Chișinău și Bălți (la ora 13:00 și 19:00 pe 28 iulie, precum și la ora 07:00 pe 29 iulie) a identificat mai multe depășiri ale normelor admise, informează Direcția meteorologie și monitorizare ecologică, transmite rupor.md.

Conform datelor observațiilor, concentrația maximă unică de dioxid de azot a fost depășită în municipiul Bălți, pe strada Ștefan cel Mare, cu 1,1 ori.

Cât privește concentrațiile medii zilnice maxime admise, în Chișinău s-a înregistrat o depășire pentru dioxid de azot de 1,1 ori, iar pentru formaldehidă de 2,8 ori. La Bălți, nivelul formaldehidei a depășit norma cu 1,3 ori.

Totodată, valorile înregistrate de stațiile automatizate în perioada 28-29 iulie, inclusiv particulele în suspensie PM10 și PM2,5, dioxidul de sulf, ozonul, oxidul de carbon și dioxidul de azot la stația rutieră din Chișinău și la stația de fond industrial-agricolă din satul Mateuți, raionul Rezina, nu au depășit limitele stabilite.

Prognoza pentru zilele următoare

Specialiștii prognozează că astăzi, 29 iulie, alternanța maselor de aer și vântul predominant moderat vor continua să contribuie la purificarea aerului. Totuși, începând cu 30 iulie situația se va schimba: din cauza lipsei precipitațiilor, radiației solare intense, vântului slab, precum și formării unui strat de inversiune în orele de noapte și dimineață, condițiile meteorologice vor favoriza acumularea poluanților.

Fondul radioactiv pe teritoriul țării rămâne în limite normale. În următoarele 24 de ore, în atmosfera inferioară și medie a țării vor predomina mase de aer care se deplasează din nord-vest, dinspre Ucraina.