theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
14 Septembrie 2026, 09:22
10 788
Copiază linkul
Link copiat

La Chișinău se vor deschise două centre de zi pentru persoanele vârstnice

În următoarele săptămâni, în municipiul Chișinău vor începe să funcționeze două noi centre de zi, destinate sprijinirii persoanelor vârstnice.

La Chișinău se vor deschise două centre de zi pentru persoanele vârstnice.
La Chișinău se vor deschise două centre de zi pentru persoanele vârstnice.

Despre acest lucru a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, subliniind cererea de astfel de inițiative în rândul locuitorilor orașului, scrie logos-pres.md.

Noile instituții sunt menite să devină spații în care persoanele în vârstă vor putea nu doar să beneficieze de ajutor calificat, consultații și sprijin social, ci și să își petreacă timpul într-un mediu confortabil pentru comunicare și activități de agrement.

În prezent, cu sprijinul Primăriei Chișinău, funcționează deja cu succes două instituții similare, care au devenit un exemplu pentru țară: Centrul pentru Persoane Vârstnice din satul Budești și Centrul de Instruire a Adulților din sectorul Ciocana. Ion Ceban a subliniat caracterul unic al acestui format: „Astfel de servicii sunt unice pentru țara noastră. Mă refer la centrele de zi, unde aceștia se pot întâlni, comunica, primi ajutor, consultații, sprijin și multe altele”.

Având în vedere interesul în creștere și cererea ridicată de astfel de servicii, conducerea orașului a întreprins măsuri pentru lansarea cât mai rapidă a unor spații suplimentare. „În viitorul apropiat, în următoarele câteva săptămâni, se preconizează deschiderea a două astfel de centre”, a subliniat Ion Ceban.

În cadrul pregătirilor pentru lansare, subdiviziunilor de profil li s-a dispus să accelereze toate procesele conexe, acordând o atenție deosebită inițiativelor discutate cu asistenții sociali și în contextul sprijinirii persoanelor cu nevoi speciale. Un raport complet privind etapa actuală a lucrărilor de deschidere a noilor centre urmează să fie prezentat săptămâna viitoare.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici