La Chișinău se vor deschise două centre de zi pentru persoanele vârstnice.

În următoarele săptămâni, în municipiul Chișinău vor începe să funcționeze două noi centre de zi, destinate sprijinirii persoanelor vârstnice.

Despre acest lucru a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, subliniind cererea de astfel de inițiative în rândul locuitorilor orașului, scrie logos-pres.md.

Noile instituții sunt menite să devină spații în care persoanele în vârstă vor putea nu doar să beneficieze de ajutor calificat, consultații și sprijin social, ci și să își petreacă timpul într-un mediu confortabil pentru comunicare și activități de agrement.

În prezent, cu sprijinul Primăriei Chișinău, funcționează deja cu succes două instituții similare, care au devenit un exemplu pentru țară: Centrul pentru Persoane Vârstnice din satul Budești și Centrul de Instruire a Adulților din sectorul Ciocana. Ion Ceban a subliniat caracterul unic al acestui format: „Astfel de servicii sunt unice pentru țara noastră. Mă refer la centrele de zi, unde aceștia se pot întâlni, comunica, primi ajutor, consultații, sprijin și multe altele”.

Având în vedere interesul în creștere și cererea ridicată de astfel de servicii, conducerea orașului a întreprins măsuri pentru lansarea cât mai rapidă a unor spații suplimentare. „În viitorul apropiat, în următoarele câteva săptămâni, se preconizează deschiderea a două astfel de centre”, a subliniat Ion Ceban.

În cadrul pregătirilor pentru lansare, subdiviziunilor de profil li s-a dispus să accelereze toate procesele conexe, acordând o atenție deosebită inițiativelor discutate cu asistenții sociali și în contextul sprijinirii persoanelor cu nevoi speciale. Un raport complet privind etapa actuală a lucrărilor de deschidere a noilor centre urmează să fie prezentat săptămâna viitoare.