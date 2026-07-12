La Chișinău are loc întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei, Antonie.

La Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău are loc ceremonia solemnă de întronizare a noului arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie.

Sfânta Liturghie a început la ora 08:30, iar întronizarea este programată pentru ora 11:30. Slujba este condusă de mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, împreună cu soborul ierarhilor și clerului, transmite rupor.md.

Într-un comunicat oficial al Mitropoliei Basarabiei se menționează că venirea noului ierarh deschide „un nou capitol în activitatea pastorală și administrativă” și este menită să consolideze pozițiile Bisericii Ortodoxe Române pe teritoriul dintre Prut și Nistru.

Ce se știe despre noul mitropolit:

Origine: născut în satul Hârbovăț, raionul Anenii Noi, Moldova, are 63 de ani.

Educație: are studii medicale (Chișinău) și diplomă de la Facultatea de Teologie din Iași.

Carieră: din 1995 s-a ocupat de dezvoltarea media bisericești și misiune. În 2014 a devenit episcop vicar de Orhei, iar în 2018 a condus Episcopia de Bălți.

Alegere: Sinodul Bisericii Ortodoxe Române i-a aprobat candidatura la 2 iulie 2026.

Schimbarea conducerii Mitropoliei Basarabiei a avut loc în regim de urgență. La 3 iunie, Sfântul Sinod de la București a aprobat demisia fostului mitropolit Petru (Păduraru).

Fostul conducător al Bisericii a depus cererea oficială de retragere la sfârșitul lunii mai.