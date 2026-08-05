La Călărași, noaptea se sistează furnizarea apei din cauza scăderii rezervelor în rezervoare.

Locuitorii unor raioane ale orașului Călăraș rămân fără aprovizionare cu apă pe timp de noapte.

Restricțiile sunt în vigoare începând cu 4 august și sunt legate de scăderea nivelului apei în rezervoare, pe fondul consumului ridicat din ultimele săptămâni, transmite realitatea.md

Întreprinderea municipală Gospodăria Comunal Locativă Călărași a explicat că deconectările nocturne sunt necesare pentru refacerea stocurilor de apă și asigurarea furnizării pe parcursul zilei.

Moldovenii au fost îndemnați să folosească rațional apa și să evite acțiunile cu consum ridicat, în special udarea grădinilor de legume și umplerea bazinelor.

Decizia a stârnit nemulțumirea unei părți dintre locuitorii orașului. Unii locuitori susțin că, din cauza întreruperilor, nu pot folosi în mod normal apa după încheierea programului de lucru. Alții consideră că problema lipsei de apă este exagerată și menționează că în anii precedenți, la temperaturi mai ridicate și în condiții de secetă, nu au fost introduse astfel de restricții.

Restricții privind alimentarea cu apă au fost introduse și în alte localități din țară. În Vulcănești, mai multe străzi au rămas fără apă din cauza caniculei și a lipsei de resurse. Autoritățile locale au anunțat că, începând cu 6 august, furnizarea apei se va face conform unui program — o zi da, o zi nu.

În Comrat, începând cu 4 august, sunt în vigoare și întreruperile nocturne ale apei: furnizarea este oprită zilnic, între 22:00 și 05:00, pentru refacerea stocurilor și menținerea funcționării sistemului.