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Infotag.md logoInfotag
14 Iulie 2026, 12:40
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La Bălți au început primele instrucțiuni din acest an pentru rezerviștii Armatei Naționale

Primul exercițiu cu rezerviștii Forțelor Armate din acest an a început în această dimineață la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți. Antrenamentele vor dura cinci zile.

La Bălți au început primele instrucțiuni din acest an pentru rezerviștii Armatei Naționale.
La Bălți au început primele instrucțiuni din acest an pentru rezerviștii Armatei Naționale.

În prima zi, participanții au trecut prin procesul de înregistrare, au primit uniforma militară și echipamentul necesar. La ceremonia de deschidere, comanda brigăzii a subliniat că astfel de exerciții permit menținerea pregătirii de luptă și creșterea nivelului de instruire a rezerviștilor forțelor armate, scrie infotag.md.

Timp de cinci zile, rezerviștii vor urma pregătire militară și tactică, se vor familiariza cu armamentul modern, tehnica și echipamentul individual din dotarea armatei. Scopul principal al adunării este de a verifica abilitățile practice ale rezerviștilor și de a le crește pregătirea pentru îndeplinirea sarcinilor în cadrul forțelor armate.

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