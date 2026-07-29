29 Iulie 2026, 12:32
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La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate
Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu Poliția de Frontieră, au descoperit 290 de comprimate farmaceutice într-o trimitere poștală care tranzita prin Republica Moldova.
Potrivit informațiilor, coletul a fost expediat din Ucraina în Israel și se afla sub procedura vamală de tranzit.
În timpul verificării s-a constatat că conținutul expedierii nu corespundea informațiilor indicate în documentele însoțitoare. Circumstanțele cazului sunt stabilite.