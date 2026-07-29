La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate

Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu Poliția de Frontieră, au descoperit 290 de comprimate farmaceutice într-o trimitere poștală care tranzita prin Republica Moldova.

La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate.