theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
29 Iulie 2026, 12:32
3 597
Copiază linkul
Link copiat

La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate

Angajații postului vamal al Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu Poliția de Frontieră, au descoperit 290 de comprimate farmaceutice într-o trimitere poștală care tranzita prin Republica Moldova.

La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate.
La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate.

Potrivit informațiilor, coletul a fost expediat din Ucraina în Israel și se afla sub procedura vamală de tranzit.

În timpul verificării s-a constatat că conținutul expedierii nu corespundea informațiilor indicate în documentele însoțitoare. Circumstanțele cazului sunt stabilite.

La Aeroportul Chișinău a fost interceptat un colet cu pastile nedeclarate

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici