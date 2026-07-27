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27 Iulie 2026, 15:33
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La 53 de benzinării din Moldova s-a terminat motorina: Guvernul anunță livrări de urgență

La data de 27 iulie, nu exista motorină la 53 din cele 590 de stații de alimentare cu combustibil din Moldova. Dintre acestea, 38 aparțin rețelei Lukoil, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici.

La 53 de benzinării din Moldova s-a terminat motorina: Guvernul anunță livrări de urgență.
La 53 de benzinării din Moldova s-a terminat motorina: Guvernul anunță livrări de urgență.

În ultimele 24 de ore, în țară au intrat două barje cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil. O altă tranșă de aproximativ 6.000 de tone de motorină urmează să sosească astăzi. Livrările suplimentare sunt menite să reducă rapid deficitul de la benzinării, scrie rupor.md.

Autoritățile invocă ca motive ale perturbărilor scăderea nivelului Dunării și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au afectat lanțurile de transport și au întârziat livrările de combustibil.

Situația rămâne mai puțin gravă decât în primăvară, precizează Guvernul. La vârful crizei, pe 26 martie, nu existau rezerve de motorină la 182 de benzinării.

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