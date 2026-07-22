Jurnalistul Dumitru Ciorici, numit purtător de cuvânt al Guvernului Tofan.

Premierul Vasile Tofan a anunțat că jurnalistul Dumitru Ciorici va ocupa funcția de purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful Executivului a precizat că Dumitru Ciorici are o experiență de aproximativ 20 de ani în domeniul mass-media și este cunoscut pentru lansarea mai multor produse media digitale, transmite stiri.md.

„Mă bucur să vă anunț că purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova va fi Dumitru Ciorici, manager media și jurnalist, cunoscut pentru lansarea mai multor produse media digitale. Dumitru are 20 de ani experiență în domeniu și are o foarte bună înțelegere a peisajului media din Moldova”, a transmis Vasile Tofan.

Premierul a subliniat că una dintre prioritățile noului Executiv este comunicarea activă a acțiunilor și deciziilor Guvernului și și-a exprimat convingerea că Dumitru Ciorici este persoana potrivită pentru această responsabilitate.

„La Guvern ne propunem să comunicăm activ despre tot ce facem și sunt sigur că Dumitru Ciorici e persoana potrivită pentru a mă ajuta pe această zonă”, a afirmat prim-ministrul.