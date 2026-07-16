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16 Iulie 2026, 17:48
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Jurnalistele de la Glossa au primit interdicție de intrare în regiunea transnistreană pentru trei ani

Redactorului-șef al publicației Glossa, Natalia Melnic, și videografei Maria Terlețkaia li s-a interzis accesul în regiunea transnistreană pentru o perioadă de trei ani.

Jurnalistele de la Glossa au primit interdicție de intrare în regiunea transnistreană pentru trei ani.
Jurnalistele de la Glossa au primit interdicție de intrare în regiunea transnistreană pentru trei ani.

Redacția a anunțat că jurnalistele s-au deplasat pe malul stâng al Nistrului în cadrul unui infotur și au intrat fără impedimente în regiune, transmite infotag.md.

La ieșire, prin punctul de control din Râbnița, acestea au fost însă reținute timp de aproximativ o oră și jumătate. Ulterior, li s-a înmânat o decizie a așa-numitului minister al securității de stat, prin care erau declarate „persoane indezirabile”, fiind obligate să părăsească teritoriul în decurs de trei ore.

Toamna trecută, angajații MGB au reținut deja echipa Glossa la Tiraspol în timpul filmării unui reportaj. Atunci, jurnaliștii au fost ținuți aproximativ două ore, interogați, iar echipamentul le-a fost confiscat și materialele filmate au fost șterse.

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