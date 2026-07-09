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9 Iulie 2026, 19:18
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Junghietu: Moldova extinde integrarea în sistemul energetic european

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat succesele republicii în diversificarea aprovizionării cu resurse la un forum internațional de la Atena.

Junghietu: Moldova extinde integrarea în sistemul energetic european.
Junghietu: Moldova extinde integrarea în sistemul energetic european.

Șeful instituției a subliniat rolul strategic al regiunii în crearea noilor coridoare energetice și a purtat negocieri privind extinderea importului de gaze. Despre aceasta informează Ministerul Energiei din Moldova, transmite rupor.md.

În cadrul mesei rotunde aniversare a Guvernului, organizată de publicația The Economist, Dorin Junghietu a vorbit despre construirea rețelelor electrice cheie care leagă Moldova de sistemul european prin România. Finanțarea liniilor Bălți-Suceava și Strășeni-Gutinaș este deja asigurată, continuă lucrările pe tronsonul Isaccea-Vulcănești, iar de asemenea este planificat proiectul Bălți-Dnestrovsk cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

În domeniul gazelor, ministrul a menționat participarea țării în proiectul „Coridorul Vertical”, care permite importul de combustibil din Europa de Sud și Marea Mediterană prin Grecia, Bulgaria și România. În cadrul forumului, aceste aspecte au fost discutate separat de Junghietu cu ministrul energiei Bulgariei, Iva Petrova, și cu fostul președinte al Consiliului European, Charles Michel.

Discursul a avut loc pe fundalul unor provocări regionale serioase. Șeful Ministerului Energiei a amintit comunității internaționale că, din cauza loviturilor asupra infrastructurii Ucrainei, în 2023 în Moldova au avut loc de două ori întreruperi majore în alimentarea cu energie electrică pe 31 ianuarie și 23–24 martie, iar incidentul din martie a dus la declararea stării de urgență în domeniul energetic pentru 60 de zile. Junghietu și-a exprimat recunoștința față de operatorii din România, Ucraina, Ungaria, Slovacia și Polonia, a căror solidaritate a ajutat la restabilirea rapidă a stabilității sistemului energetic național.

Junghietu: Moldova extinde integrarea în sistemul energetic european

Junghietu: Moldova extinde integrarea în sistemul energetic european

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