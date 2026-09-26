Junghietu, despre starea de urgență: Riscurile, pe măsură ce se apropie iarna, sunt deja complet diferite.

Ministrul Energiei explică că actuala stare de urgență trebuie privită ca o continuare a măsurilor adoptate anterior sub forma unui regim de alertă sporită, când Moldova s-a confruntat cu o situație gravă pe piața combustibililor.

„La 25 septembrie expiră termenul de valabilitate al regimului de alertă sporită în sectorul energetic. De ce a fost necesar regimul de alertă sporită? În august a apărut, s-a manifestat, s-a amplificat deficitul de combustibil. S-a ajuns în situația în care aveam stocuri de motorină suficiente pentru aproximativ 3 zile, 3,5 zile, 3,8 zile”, a declarat ministrul în cadrul unei emisiuni la protv.md.

Junghietu a precizat că, la acel moment, în Moldova existau circa 7 mii de tone de motorină, iar la aproximativ 109 stații de alimentare aceasta devenise insuficientă.

Ulterior, situația stocurilor s-a îmbunătățit. Potrivit ministrului, acestea au depășit 20 de mii de tone. Totuși, problema nu este considerată soluționată, deoarece piața internațională a combustibililor rămâne instabilă.

„În prezent, pe piața europeană, faptul că prețul motorinei a depășit deja 1.600 de dolari pe tonă indică un deficit grav de motorină”, a spus Junghietu.

Ministrul consideră că aceste schimbări justifică necesitatea menținerii mecanismelor care vor permite statului să reacționeze înainte ca eventualele probleme de aprovizionare să se transforme într-o criză.

„Riscurile, pe măsură ce ne apropiem de iarnă, sunt deja cu totul altele. Unul dintre riscuri este cel al deficitului de motorină”, a declarat șeful Ministerului Energiei.

Junghietu a explicat că, în cazul unei noi perturbări pe piața regională, autoritățile vor putea utiliza mecanismele prevăzute de starea de urgență pentru a facilita identificarea unor surse alternative de aprovizionare.

Amintim că în Moldova a fost instituită starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, care va fi în vigoare timp de 60 de zile, începând cu 26 septembrie.