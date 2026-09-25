theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
protv.md logoprotv
25 Septembrie 2026, 10:28
7 008
Copiază linkul
Link copiat

Junghietu: Consumatorii trebuie să învețe să economisească energia

Ministrul Energiei consideră că nu doar compensațiile pot reduce impactul prețurilor ridicate – pe termen lung.

Junghietu: Consumatorii trebuie să învețe să economisească energie.
Junghietu: Consumatorii trebuie să învețe să economisească energie.

Totodată, reducerea consumului și sporirea eficienței energetice trebuie să devină parte a măsurilor luate de stat și de consumatori.

Ministerul elaborează deja programe pentru creșterea eficienței energetice, inclusiv pentru blocurile de locuințe, unde consumul de energie este deosebit de ridicat, scrie protv.md.

„Ca țară, consumăm peste 50% din energie în clădiri. Iar proiectele de creștere a eficienței energetice a clădirilor necesită timp”, a explicat ministrul.

Junghietu a dat drept exemplu un bloc de locuințe din Bălți, renovat în cadrul unui proiect-pilot, în care a fost implementat un șir de măsuri de creștere a eficienței energetice.

„Cred că facturile vor fi cu aproximativ 60% mai mici decât în casele care nu au trecut printr-o astfel de modernizare”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, izolarea termică a clădirilor și reducerea pierderilor permit economisirea, indiferent de sursa de încălzire.

„Măsurile de creștere a eficienței energetice permit economisirea energiei”, a menționat Junghietu.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
protv.md logoprotv
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici