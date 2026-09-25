Junghietu: Consumatorii trebuie să învețe să economisească energia

Ministrul Energiei consideră că nu doar compensațiile pot reduce impactul prețurilor ridicate – pe termen lung.

Totodată, reducerea consumului și sporirea eficienței energetice trebuie să devină parte a măsurilor luate de stat și de consumatori.

Ministerul elaborează deja programe pentru creșterea eficienței energetice, inclusiv pentru blocurile de locuințe, unde consumul de energie este deosebit de ridicat, scrie protv.md.

„Ca țară, consumăm peste 50% din energie în clădiri. Iar proiectele de creștere a eficienței energetice a clădirilor necesită timp”, a explicat ministrul.

Junghietu a dat drept exemplu un bloc de locuințe din Bălți, renovat în cadrul unui proiect-pilot, în care a fost implementat un șir de măsuri de creștere a eficienței energetice.

„Cred că facturile vor fi cu aproximativ 60% mai mici decât în casele care nu au trecut printr-o astfel de modernizare”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, izolarea termică a clădirilor și reducerea pierderilor permit economisirea, indiferent de sursa de încălzire.

„Măsurile de creștere a eficienței energetice permit economisirea energiei”, a menționat Junghietu.