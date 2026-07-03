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deschide.md logodeschide
3 Iulie 2026, 22:33
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Junghietu: Astăzi a fost energizată Staţia electrică Vulcăneşti

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că astăzi, 3 iulie, Moldelectrica a pus sub tensiune Staţia electrică Vulcăneşti, parte a Liniei electrice Vulcăneşti – Chişnău.

Junghietu: Astăzi a fost energizată Staţia electrică Vulcăneşti.
Junghietu: Astăzi a fost energizată Staţia electrică Vulcăneşti.

Acest lucru a fost posibil datorită cooperării cu operatorii sistemelor de transport din România şi Ucraina, transmite deschide.md.

Această energizare deschide mai departe și energizarea liniei, care este preconizată pentru săptămâna viitoare, iar în perioada următoare, după ce va fi finalizată testarea cu energie, va fi energizată și stația Chișinău pentru a finaliza acest punct”, a declarat Dorin Junghietu într-o adresare video.

Potrivit oficialului, contractul de finanţare cu Banca Mondiala pentru executarea Liniei Vulcanesti - Chisinau a fost extins până în decembrie anul curent.

Procedura este legată de necesitatea unor lucrări care nu influențează operarea liniei. Este vorba de finalizarea unor bucăți de drum, amenajarea zonelor adiacente sau zugrăvirea unor elemente de infrastructură, precum și altele.

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