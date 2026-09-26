Junghietu anunță noul termen pentru lansarea liniei Vulcănești–Chișinău.

Linia electrică Vulcănești — Chișinău poate fi dată în exploatare la sfârșitul lunii octombrie, dacă lucrările rămase la stația electrică Chișinău vor fi finalizate în conformitate cu ultimul termen anunțat de antreprenor.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a comunicat că transformatorul trimis în Spania pentru reparații se îndreaptă deja spre Moldova. După revenirea acestuia, va fi necesară efectuarea unor lucrări suplimentare și realizarea testărilor, scrie protv.md.

Linia Vulcănești — Chișinău este unul dintre proiectele-cheie pentru consolidarea sistemului energetic al Moldovei. Potrivit lui Junghietu, în prezent principala problemă este legată de stația electrică Chișinău. Ministrul a precizat că proiectul include trei componente principale: construcția liniei propriu-zise, lucrările la stația Vulcănești și modernizarea stației Chișinău.

Linia a fost deja testată prin alimentarea cu energie electrică fără sarcină, iar aproximativ o lună mai târziu a fost recepționat obiectivul, inclusiv stația Vulcănești. Însă au apărut probleme la stația Chișinău, unde lucrările sunt executate de un consorțiu de companii românești. Unul dintre elementele-cheie, transformatorul, a fost trimis în Spania pentru reparații.

Potrivit lui Junghietu, transformatorul a fost livrat inițial ca nou, însă la instalarea lui au fost depistate mai multe defecțiuni.

„A venit nou, dar când a început instalarea lui, au fost depistate câteva defecte. Când a ajuns la uzină, a început reparația, au mai fost depistate unele defecte, dar acestea sunt pe cheltuiala lor, noi nu plătim pentru asta”, a declarat ministrul.

Autoritățile au încercat să grăbească reparația și, în special, s-au adresat autorităților de la Madrid cu rugămintea de a ajuta la stabilirea contactului cu producătorul.

„Am rugat guvernul de la Madrid să ne ajute în contactele cu compania respectivă, pentru a accelera procesul”, a spus Junghietu.

Ulterior, compania a comunicat autorităților că procesul tehnologic de reparații nu poate fi accelerat și că acesta poate dura de la trei până la patru săptămâni, cu condiția respectării programului de lucru.

În prezent, transformatorul se îndreaptă deja spre Moldova.

„A plecat din Spania. (...) Am primit confirmarea de la manager”, a comunicat ministrul Energiei.

Totuși, revenirea transformatorului nu înseamnă că linia va putea fi conectată imediat. După livrarea echipamentului la Chișinău, antreprenorul va trebui să efectueze lucrările rămase și să realizeze testările.

Potrivit lui Junghietu, compania estimează că mai are nevoie de încă patru-cinci săptămâni după sosirea transformatorului.

„Consorțiul a declarat că are nevoie de încă 4–5 săptămâni. Adică stația Chișinău ar trebui să fie gata pentru conectarea liniei la sfârșitul lunii octombrie. Aceasta este promisiunea companiei respective”, a declarat Dorin Junghietu.