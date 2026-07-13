Judecătoria Chișinău este gata să coopereze cu organele de urmărire penală după percheziții.

În urma perchezițiilor, un avocat și angajat al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, au fost reținuți într-un dosar de trafic de influență.

În comunicatul de presă al Judecătoriei se precizează că aceasta susține desfășurarea anchetei și tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune de încălcare a legii: „Instanța tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție, precum și față de orice comportament incompatibil cu valorile integrității, imparțialității și responsabilității”, transmite rupor.md.

Reprezentanții instanței au subliniat că acțiunile de urmărire penală nu afectează activitatea instituției: ședințele de judecată și alte proceduri continuă în regim normal.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), un avocat și angajat al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, au fost reținuți în cadrul unui dosar penal de trafic de influență.

Conform Centrului Național Anticorupție, avocatul ar fi transmis angajatului judecătoriei între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare caz. Acesta, potrivit anchetei, susținea că are influență asupra judecătorilor din instanțe de diferite niveluri și îi poate convinge să ia decizii în interesul companiei.

În cadrul dosarului au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților, în automobilele lor, precum și în birouri. Potrivit CNA, în timpul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și documente relevante pentru dosarul penal.

Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de corupție.

Persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.